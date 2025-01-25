桃園台灣燈會另有攤販區？市府：禁止周邊設置非法攤販

網路出現2025（桃園）台灣燈會私人招租攤位的消息，桃園市經發局表示，為維護燈會形象品質，活動期間燈區周遭環境、衛生及交通，即日禁止於燈區周邊擅自設置攤販集中區，攤商勿向未經核准的攤集區報名設攤，避免權益受損，並請地主勿提供或出租相關場域避免觸法。

桃園市政府發現也接獲反映，網路上有粉絲團打著台灣燈會「熱烈招商」、「限量席次」的消息招募攤位，價格從數萬到十多萬元不等，有些攤販以為是合法的，甚至傳出市政府授權或私有地市府管不到，市府澄清都是假消息，強調捍衛台灣燈會環境品質，禁止周邊設置非法攤販 呼籲地主勿違法出租場域。

經發局說明，為維護2025台灣燈會活動品質形象，燈會期間除經合法許可辦理展售活動者，禁止於燈區周邊區域擅自設置攤販集中區，並針對文康二路、公園路二段與永能路口、高鐵站前西路與致祥一街口、高鐵站前東路二段38號、高鐵站前東路二段及領航南路三段等區域進行聯合稽查，同時將搭配執法嚴格取締違規行為。

經發局表示，如果有擅自設置攤販集中區的行為，市府及所屬機關除視情節依都市計畫法、區域計畫法、道路交通管理處罰條例或桃園市攤販集中區管理自治條例等相關法令規定裁處，並依行政執行法規定辦理強制執行，情節重大者將斷水斷電；另經市扣留或執行的標的，將視性質為適當處理，必要時暫代保管，保管或處理等費用由執行義務人負擔，相關執行內容已於24日公告，民眾如有設攤需要請洽官方市集招募小組。