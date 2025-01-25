桃園春節去哪玩？百貨天天有表演、護國宮辦免費遊樂園

春節9天連假去哪玩？桃園多家百貨公司相繼推出應景活動，除了鼓陣、舞獅和迎財神等傳統技藝，親子最愛的鯊魚寶寶和超人力霸王見面會，還有火舞、馬戲團等演出，初一到初五天天都精彩。

台茂購物中心迎接新年，初一晚上7時邀請鈴行者劇團表演極限特技，7層樓高的拋鈴技法難得一見，初二晚間7時45分則有長達5分鐘的煙火秀，初三下午4時40分有鯊魚寶寶見面會、晚間7時即將成真火舞團帶來「火龍烈焰舞新春」，初四則有超人力霸王光雅克見面會，另有新春市集持續到周五，吃喝玩樂一次滿足。

統領廣場25日下午舉辦「大師揮毫寫春聯」，購物單筆滿666元即贈春聯一幅，初一上午有「祥獅獻瑞迎財神」，戰鼓隆隆響徹全棟，當天下午還有「擲骰蛇好運」活動，有機會獲得168元購物金。另外，館內多間專櫃也推新春福袋，等民眾搶購試手氣。

遠東百貨桃園店網羅北中南超夯財神廟，1月30日（初二）至2月1日（初四）連續三日上午11時送發財金，包括「嘉義文財殿發財金」、「台南鹿耳門歲錢」、「中和烘爐地發財金」，每日限量100份。適逢西洋情人節將近，桃園遠百也與桃園大廟景福宮合辦「景福宮月老神君祈福紅線大方送」，2月9日上午11時至下午5時，邀請月老神君分靈來為民眾祈求良緣。

新光三越桃園站前店初一至初四延長營業時間至晚上10時，初一有舞龍舞獅打頭陣發送開春好運、初一至初三還有明星3缺1麻將對對碰、財神爺好運快閃活動，初四有柏齡太鼓表演，初五則有小丑彥彥歡樂氣球秀，連假天天都好玩。

另外，桃園護國宮舉辦「公益慈善太子遊樂園」，旋轉木馬、小火車等遊樂設施從早到晚免費坐，初一與初五晚間8時30份還有煙火秀，玩樂的同時還可以拜拜保平安。