快訊

千萬富翁是你嗎？11-12月統一發票千萬特別獎號開出「13965913」

羽球／「完美打法+高超技術」！丹麥球王安賽龍想和小戴交換球技

要特別注意！年節中最「凶運」3大生肖 化解方法一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

除夕夜拜拜不用搶！桃園大廟人人是頭香 這兩天發福袋

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
景福宮春節布置「金蛇報喜」裝置，是很好的拍照取景背板。圖／景福宮提供
景福宮春節布置「金蛇報喜」裝置，是很好的拍照取景背板。圖／景福宮提供

桃園各沿海、市區主要廟宇春節假期都有參拜活動，大廟景福宮每年除夕夜的拜頭香已是桃園盛事，今年「蛇年迎春祈福·除夕夜拜頭香」28日除夕晚上10點30分開始，邀市長張善政與信眾一同拜頭香。

桃園大廟景福宮準備好經過道長加持的「開漳聖王 招財平安掛飾」，參加拜頭香每位可領一組送完為止，活動現場還有卡通版財神爺、招財黃金蛇、招財火紅蛇、送元寶並陪大家合照賜福。

景福宮主委簡征潭表示，桃園大廟拜頭香有別於其他宮廟搶頭香的方式，為考量安全，安排頭香人人拜、專人匯集一起插頭香的方式進行，讓大家都是頭香得主，這也是景福宮拜頭香的特色「拜頭香不用搶·人人都是頭香」。歡迎春節期間信眾全家一起來大廟祈福，大廟也有安排補春運、點燈、安太歲、祈安禮斗的服務並舉辦點燈摸彩活動、點燈就有機會中大獎。

景福宮表示，大年初一桃園市長張善政中午11點30分會再來大廟發福袋拜年，初三副總統蕭美琴上午11點40分來大廟發福袋，歡迎市民朋友春節來大廟祈福，祝福大家新年快樂、平安喜樂、蛇年行大運。

景福宮春節頭香送限量平安招財掛飾。圖／景福宮提供
景福宮春節頭香送限量平安招財掛飾。圖／景福宮提供

桃園 蛇年 除夕夜

延伸閱讀

張善政辭歲期勉再接再厲！桃園6萬個福袋發放時間地點出爐

民調六都第二 桃園市長張善政謝市民支持：婦幼政策奏效

桃園治安六都第一 市長張善政年前慰勞警局、民力肯定付出

A7塞車有解？桃園文化一路至青山路道路新闢工程 力拚明年7月開通

相關新聞

除夕夜拜拜不用搶！桃園大廟人人是頭香 這兩天發福袋

桃園各沿海、市區主要廟宇春節假期都有參拜活動，大廟景福宮每年除夕夜的拜頭香已是桃園盛事，今年「蛇年迎春祈福·除夕夜拜頭香...

桃園春節去哪玩？百貨天天有表演、護國宮辦免費遊樂園

春節9天連假去哪玩？桃園多家百貨公司相繼推出應景活動，除了鼓陣、舞獅和迎財神等傳統技藝，親子最愛的鯊魚寶寶和超人力霸王見...

術後照護時間短不利健康 竹市絕育街貓計畫將修正

新竹市推行「街貓友善」照護行動計畫已8年，執行街貓絕育數約800隻，不過議長許修睿指出，部分貓隻在術後隔天即被回置，造成...

桃園觀光景點排名洗牌 第一名異軍突起！千萬人造訪

桃園市政府近日公布境內觀光旅遊人次排名，中壢老街溪沿岸步道以1054萬餘人奪冠，霸榜多年的大溪老城區退居第二，石門水庫首...

桃園輕軌長庚線 可行性研究招標

桃園推動捷運第二階段路網與串接雙北捷運，往返桃園市區與龜山大坪頂的輕軌「長庚線」可行性研究昨上網招標，標案保留後續擴充，...

地方采風／苗栗西湖金城武樹換新貌 推低碳農遊

苗栗縣西湖鄉苗33線有一棵苦楝樹，因襯托沿線黃金稻穗被網友封為「西湖金城武樹」，但該樹前年被颱風吹倒，鄉公所去年3月間在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。