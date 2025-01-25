除夕夜拜拜不用搶！桃園大廟人人是頭香 這兩天發福袋

桃園各沿海、市區主要廟宇春節假期都有參拜活動，大廟景福宮每年除夕夜的拜頭香已是桃園盛事，今年「蛇年迎春祈福·除夕夜拜頭香」28日除夕晚上10點30分開始，邀市長張善政與信眾一同拜頭香。

桃園大廟景福宮準備好經過道長加持的「開漳聖王 招財平安掛飾」，參加拜頭香每位可領一組送完為止，活動現場還有卡通版財神爺、招財黃金蛇、招財火紅蛇、送元寶並陪大家合照賜福。

景福宮主委簡征潭表示，桃園大廟拜頭香有別於其他宮廟搶頭香的方式，為考量安全，安排頭香人人拜、專人匯集一起插頭香的方式進行，讓大家都是頭香得主，這也是景福宮拜頭香的特色「拜頭香不用搶·人人都是頭香」。歡迎春節期間信眾全家一起來大廟祈福，大廟也有安排補春運、點燈、安太歲、祈安禮斗的服務並舉辦點燈摸彩活動、點燈就有機會中大獎。

景福宮表示，大年初一桃園市長張善政中午11點30分會再來大廟發福袋拜年，初三副總統蕭美琴上午11點40分來大廟發福袋，歡迎市民朋友春節來大廟祈福，祝福大家新年快樂、平安喜樂、蛇年行大運。