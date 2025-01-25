桃園一站式走春 最美圖書館綠地結合市集商城

中央社／ 桃園25日電

桃園市立圖書館被譽為全台最美圖書館，隔壁棟「桃知道Geleven Plaza」在去年9月開幕後，全區成為桃園最新地標，不但有電影院，還有美食、潮流扭蛋店等，適合闔家一站式走春遊。

桃園市政府觀光旅遊局表示，位於圖書館正對面的桃知道，有蔦屋書店、威秀影城、日本萬代扭蛋店和多家美食餐廳等，結合圖書館後，全區成為結合影視、時尚、潮流、知識、文化與休閒功能的複合式場域。

此外，桃知道1樓也會舉辦週末市集，販售服飾、玩具、寵物用品、美食及各類文創潮流商品，不時也會有街頭藝人等團體演出；確切市集時間和攤位可參考官網資訊。

桃園市立圖書館內的親子區有大型繪本和立體書，館內外不時也會舉辦各式親子活動；館方表示，雖然過年期間休館，但已策劃在2月9日邀請日本繪本大師岩井俊雄現身開講，分享對孩子的閱讀教育、如何打造親子共讀時光等。

藝文特區圖書館外的大草皮，則可以讓小朋友玩耍，不少人也會帶著毛小孩來放風；圖書館周邊也有各式咖啡廳、餐廳、商店、市場，特別適合走春一日遊。

圖書館 桃園 親子

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