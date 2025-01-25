桃園五福宮拜全台最老財神廟 使者公蛇洞成特色

桃園市蘆竹區五福宮是全台最古老的財神廟，創廟至今已有360餘年，特別的是宮廟內的「使者公蛇洞」供奉了數條錦蛇，不時會有信徒前往供奉雞蛋，在蛇年前往更顯特別。

桃園市蘆竹區的五福宮是國定三級古蹟，也是桃園最古老廟宇，主祀道教的玄壇元帥趙公明，相傳創建於鄭氏時期，正式建廟奉祀於西元1740年間，宮廟外貌仍維持大正年間重修時的風格，有精緻的木雕、石雕與交趾陶作品。

廟方指出，相傳在大正年間廟宇因風暴受損嚴重，當地庄長康德恭等人發起改擴建時，發現基地內有蛇穴，信眾捉蛇未果，直至擴建落成時又發現有群蛇聚集在宮廟前，信眾相信是玄壇元帥的部將，這些蛇人畜無害，但特別愛吃雞蛋。

廟方說，直至民國14年間廟宇改建時，常常有蛇出沒在廟內，為了避免驚擾信徒，因此建立「使者公蛇洞」將「神蛇」養於洞中，後來陸續在民國66年、96年間改建，才有了現在的樣貌。

廟方也說，來五福宮參拜時，別忘了依照指示摸一摸「天爐」，再作勢將錢財一把抓起放進口袋，若有在春節期間求得錢母，也記得要放進錢包、別花掉；若是到後殿參拜，也可以欣賞飼養在「使者公蛇洞」內的錦蛇，相傳蛇能帶財，不少信徒會帶著雞蛋來參拜。