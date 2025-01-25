桃園推動保友善環境 寵物公園6都最多

桃園市積極打造動物友善城市，截至去年9月已有24座寵物友善公園開放、4座建置中，總數為6都最多。桃園市農業局說，已將寵物友善空間彙整成地圖，預估將有百家業者通過相關認證。

根據農業部112年度全國家犬貓數量調查結果統計，桃園市家犬總估計數達15萬174隻、6都排名第4，家貓總估計數則有11萬6175、6都排名第5。

不過，桃園市截至去年9月已完成建置並開放24座寵物友善公園，另有4座規劃建置中，總數為6都最多，去年底啟用的「南昌動物保護教育園區」更是全國首座綜合型動保教育園區，提供流浪動物認養、醫療照護服務。

桃園市政府農業局表示，南昌動物保護教育園區內包含犬貓市區認領養中心、動物醫療中心、寵物友善專區，除了提供待認養犬貓健康篩檢、專業的事先行為訓練外，也提供後續醫療及飼養行為問題諮詢，目的是成為全國公立動物收容所推動犬貓認養流程的標竿。

農業局也說，已同步啟動「寵物友善空間標章認證計畫」，鼓勵業者投入寵物友善空間，並整合旅宿業、觀光農場、寵物友善公園、餐廳等資訊成「寵物友善空間地圖」，方便民眾查詢。

農業局表示，截至去年12月，桃園已有超過80間店家加入寵物友善空間認證行列，很快將達到100間；未來將規劃系列飼主課程，並舉辦各式動物保護講座、寵物交流聚會等活動等，提供飼主與毛孩更多休閒娛樂選擇。