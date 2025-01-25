術後照護時間短不利健康 竹市絕育街貓計畫將修正

新竹市推行「街貓友善」照護行動計畫已8年，執行街貓絕育數約800隻，不過議長許修睿指出，部分貓隻在術後隔天即被回置，造成術後感染、傷口開裂等風險。市府也表示，今年起擬修正計畫，並經評估術後復原狀況良好後才進行回置。

為減緩新竹市街貓繁衍數量，改善街道環境汙染、街貓發情期間噪音及公共衛生等問題，新竹市2017年起推行「街貓友善」照護行動計畫，將街貓人道捕捉後執行絕育手術，再注射狂犬病疫苗、投以除蚤藥物，並予以剪耳標記。

不過新竹市議會議長許修睿指出，新竹市執行街貓友善照護計畫TNVR（捕捉、絕育、疫苗接種、回置）時，出現術後照護時間過短，影響健康的疑慮，且計畫中「或經獸醫師評估可出院回置」內容缺乏明確標準，部分貓隻在術後隔天即被回置，造成術後感染、傷口開裂等風險。

許修睿表示，他已在第4次定期會提案，盼市府完善街貓友善照護計畫，建議市府邀請動物保護團體、獸醫專家參與政策修訂，針對流浪貓絕育手術後的「術後照護時間」進行修正，完善照護計劃內容，確保政策符合動物福祉和社會期待。

新竹市產發處表示，新竹市街貓友善照護行動計畫目的為減緩街貓繁衍管控族群數量，並改善街貓造成的噪音及環境汙染等公共衛生問題，計畫自2017年起已實施8年，近期補助動保團體每年執行街貓絕育數約800隻，有效處理民眾通報案件減少民怨，並提升環境衛生品質。

產發處指出，有關部分協會執行絕育之術後照護期過短問題，經聽取各執行動物保護協會意見，並參考其他縣市做法與專家意見後，今年街貓友善照護行動計畫擬將修正，一律規定術後照護期至少應為公貓3天、母貓5天，並經評估術後復原狀況良好後才回置，以確保術後照護品質及動物福祉。