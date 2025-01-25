鯉魚潭水庫周邊山坳填土 縣府開罰

苗栗縣三義鄉鯉魚潭水庫管理局對面林地一處山坳，去年疑因地主非法整地傾倒廢棄土方，現場填平逾6公尺高、面積約半公頃，當中形成一條排水路，下方居民憂心地形被破壞，大雨恐夾帶大量土方沖刷肇禍。

苗栗縣水利處表示，已稽查現場開罰，並要求限期改善。苗栗縣環保局表示，未接獲水利處通報，是否違反廢清法？仍待釐清。

當地居民指出，該處山坳上方土地，有承造鯉魚潭新建管線潛盾作業的福清營造公司租用作為臨時宿舍區，常有工區的大型運輸車輛進出，直覺廢土與該工程有關，深怕影響當地排水功能。

不過，福清營造大安大甲工務所澄清，其潛盾作業挖出的土方，當時都是臨時堆置在大安溪工區附近，且已清運完畢，臨時宿舍區前的土方並非由工區引入傾倒。

鯉魚潭村長詹源添說，該地目是農牧用地，地主回填土方是要整平土地後種植農作物，現場暫時堆置板模，周邊鋪設水泥地與違規整地部分，都有被縣府開罰。

議員羅貴星表示，該地下方就是鯉魚潭水庫後池堰，主要功能為把水庫放下的水，調節分配給鯉魚潭村灌溉，近年才完成清淤，若有大量土石沖刷，將造成嚴重淤積，降低灌溉用水源儲備功能。

羅貴星說，水利處開罰只針對違反水保法規部分，應深究是否夾帶或已深埋營建廢棄物，並知會環保局溯源，才能打擊用合法掩護非法的廢棄土濫倒行為。

縣府水利處指出，經現場勘查，該處山坳未依規定申報，現場確有開挖整地事實，去年7月二度要求停工，分別針對2名邱姓行為人裁罰8萬、6萬元；春節後將派員現勘，若未完成改善，將繼續開罰。