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地方采風／苗栗西湖金城武樹換新貌 推低碳農遊

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導
新「西湖金城武樹」長出新生枝葉，將迎來首次春節低碳農遊的盛名保衛戰。記者吳傑沐／攝影
新「西湖金城武樹」長出新生枝葉，將迎來首次春節低碳農遊的盛名保衛戰。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣西湖鄉苗33線有一棵苦楝樹，因襯托沿線黃金稻穗被網友封為「西湖金城武樹」，但該樹前年被颱風吹倒，鄉公所去年3月間在原地種下1棵烏桕，現在茂生新生枝葉，農曆年將到，搭配低碳電動車與一日農遊行程，要守護往日盛名。

苗33線西湖鄉五湖路段每到稻黃時節，環鄉小徑可見稻浪搖曳，大片金黃稻穗映入眼簾，美不勝收，讓該路段被封為「黃金一路」，而路旁一棵苦楝樹也被取名「西湖金城武樹」，樹下設有奉茶亭及手壓式汲水幫浦，頗負盛名。

不過，前年颱風「小犬」來襲，苦楝樹不敵強風傾倒，樹木專家檢視發現根部斷損嚴重，扶正也難存活，建議原地移植其他台灣原生樹種。公所徵詢地方民眾意見，從善如流，改種1棵樹齡約10年的烏桕。

西湖鄉公所表示，移植的烏桕已見茂盛新枝，近日剛將樹幹上防曬的保護層撤掉，展現全新面貌；該路段兩側農田剛翻土準備春耕，整體景色較欠缺美感，但苗33線三湖、四湖村路段沿線的休耕農田則正值金黃的太陽麻、百日草與波斯菊花期，點綴純樸的農村風貌。

西湖鄉休閒產業發展協會總幹事陳軍雨說，協會目前以湖東休閒農業區為主軸，規畫多元的一日遊行程，同時也引進低碳排放的電動車及電輔車供租用，不但能欣賞沿途自然風景，還可當作健身運動，當然也一定要騎車來看看新的金城武樹。

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