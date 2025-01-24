縣長鍾東錦每年捐百萬獎助學金 苗市長余文忠「複製」善舉

苗栗市長余文忠為鼓勵市內才藝績優、品行優良的經濟弱勢學生，上任後設立「苗栗市扶弱助學專戶」，每學期都要辦扶弱助學獎助學金頒獎典禮，今天上午首次在市公所三樓藝文中心舉行頒獎，共頒發給100名具有才藝績優、品行優良的學生，每人獲得獎助學金5000元。

典禮前安排育達科技大學的越南交換學生表演竹竿舞，余文忠及市代會主席陳仁杰等人也上台一同歡樂，為頒獎典禮歡喜揭開序幕；獲獎學生代表明仁國中彭培倫、謝孟婷與苗栗國中劉寶依、福星國小陳靜羽、文山國小謝立宸、文華國小鍾昀燁等6名學生也上台分享獲獎心得。

余文忠表示，看到縣長鍾東錦每年捐出100萬元薪資作為學生獎助學金，已連續捐了7年，高達700萬元，希望以此激勵青年學子努力向學，他深有同感，當選市長後除了捐出選舉的補助款和結餘款外，再加上母親為善不落人後的精神，共捐助100萬元。

他說，往後也要仿效鍾縣長，每年固定捐出50萬元薪資，這項作法也牽動了地方善心人士踴躍捐款，專戶目前累計達220萬1285元，可作為苗栗市經濟弱勢學生的獎助學金，希望透過每學期持續地頒獎，表揚鼓勵身處逆境仍能保有熱心、孝順和努力向學的孩子。