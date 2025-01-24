桃園平鎮重要幹道轉彎半徑大 地方盼退縮電桿解決

桃園市平鎮區復旦路二段與賦梅路為重要往來幹道，不過先前道路拓寬時，因路口轉角處電桿過於突出，導致轉彎半徑大，車輛易不慎撞上，因此地方建議改善。平鎮區公所表示，將請台電協助遷移電桿，並請交通局將標線及反光鏡重新調整，增加用路人安全。

市議員舒翠玲說，復旦路二段與賦梅路鄰近學區，並聯絡縱貫路、台66等，平時車流量大，為了方便往來，去年底完成賦梅路拓寬，不過電桿卻沒有退縮，導致轉彎容易發生危險，更有騎士不慎自撞受傷過。

舒翠玲說，另外還有標誌標線不清，導致用路人容易違規跨越雙黃線，因此昨舉行會勘，希望可以改善相關問題。

平鎮區公所表示，昨會勘後台電會再重新派設計遷移電桿至圍籬內，相關工期跟經費由台電而訂。