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廣告旗幟亂貼、花圃佔車格 中壢警強力執法環乾淨環境

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市中壢警分局規畫清道專案，配合執行中央西路等28處廣告旗幟、招牌及廢輪胎、三角錐等雜物清除工作。圖／中壢警分局提供
桃園市中壢警分局規畫清道專案，配合執行中央西路等28處廣告旗幟、招牌及廢輪胎、三角錐等雜物清除工作。圖／中壢警分局提供

桃園市中壢警分局規畫清道專案，配合執行中央西路等28處廣告旗幟、招牌及廢輪胎、三角錐等雜物清除工作，警方呼籲，不要貪圖自己一時便利造成違法。

中壢警分局為守護市容整潔，持續執行整理清除道路障礙，加強取締違規攤販及車輛。分局除了持續道路查報外，這次更協請中壢區公所、中壢清潔中隊配合執行中央西路等28處廣告旗幟、招牌及廢輪胎、三角錐等雜物清除工作，若有行為人在現場，則再依道路交通管理處罰條例第82條予以告發取締。

中壢警分局長林鼎泰，呼籲市民朋友們，千萬不要貪圖自己一時便利，私自於道路、人行道、騎樓上設攤、堆放雜物，利用道路作為工作場所，或在交通號誌桿張貼廣告物，及違規停車占用身心障礙者停車位、黃線停車、紅線臨停、並排停車、不依停車車種停車、不依順行方向停車等，不僅影響市容觀瞻及妨礙交通秩序，也危及人車安全，請民眾配合遵守，也歡迎檢舉各類道路障礙，共同創造優質市容生活景觀與安全的交通環境。

桃園市中壢警分局規畫清道專案，配合執行中央西路等28處廣告旗幟、招牌及廢輪胎、三角錐等雜物清除工作。圖／中壢警分局提供
桃園市中壢警分局規畫清道專案，配合執行中央西路等28處廣告旗幟、招牌及廢輪胎、三角錐等雜物清除工作。圖／中壢警分局提供

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