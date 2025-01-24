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獨／烏龍停車催繳單年年寄連錯了7年 車主怒：看不懂英文嗎？

聯合報／ 記者陳俊智吳淑玲／連線即時報導
桃園1名林姓車主投訴自己沒開車去過台南，卻不斷收到台南市府停車費催繳單，多次反映不見改善，質疑把關機制鬆散。記者陳俊智／翻攝
桃園1名林姓車主投訴自己沒開車去過台南，卻不斷收到台南市府停車費催繳單，多次反映不見改善，質疑把關機制鬆散。記者陳俊智／翻攝

桃園1名林姓車主明明沒開車去過台南，卻收到台南市府停車費催繳單，詢問得知是催繳人員誤把車牌英文字母「ASM」看成「ASW」。且一錯再錯，7年7張催繳單，甚是困擾，車主忍不住抱怨「看不懂英文嗎」；台南市交通局表示，將約談了解實情，加強教育訓練。

林姓車主指出，最早一封催繳單是2018年3月，當時曾懷疑車牌遭人造假冒用，但致電詢問台南市政府交通局，確定是催繳人員眼花，把其中一個字母「M」當成「W」，鬧出這一樁烏龍。他原本不以為意，但事隔半年狀況重演，年底12月又一次，此後不斷發生，7年共7張烏龍罰單。

林姓車主表示，他曾向台南交通局反映烏龍催繳單會造成困擾，對方除了道歉，也稱開單系統有內控機制，會註記容易開錯單的車牌號碼，保證「下次不會」，但承諾一直跳票，從來沒有改善，不禁讓人質疑是否有包庇情形。

「電話費都超過催繳的停車費了，非常困擾！」林姓車主說，自己不是不想繳停車費，而是認為沒必要為沒做過的事情負責，台南市府應該對真正該繳停車費的人催繳，讓對方有所警惕，才不會讓催繳搞錯人的事情一再發生，希望這種事不要再發生。

台南市交通局表示，辦理停車費催繳皆會先比對車種、廠牌、顏色等車籍資料是否相符，如有不符，則進入照片確認程序，降低車牌錯誤率。

交通局也說，為避免同一車號錯誤重複發生，車牌號碼皆會輸入「易錯車牌資料庫」，如收費員PDA前端開單遇到相關車牌，系統程式皆會跳出信號，提醒開單人員注意比對。對於開單人員有未盡應注意情事，將約談了解實情，加強教育訓練。

桃園1名林姓車主投訴自己沒開車去過台南，卻不斷收到台南市府停車費催繳單，多次反映不見改善，質疑把關機制鬆散。記者陳俊智／翻攝
桃園1名林姓車主投訴自己沒開車去過台南，卻不斷收到台南市府停車費催繳單，多次反映不見改善，質疑把關機制鬆散。記者陳俊智／翻攝
桃園1名林姓車主投訴自己沒開車去過台南，卻不斷收到台南市府停車費催繳單，多次反映不見改善，質疑把關機制鬆散。記者陳俊智／翻攝
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桃園1名林姓車主投訴自己沒開車去過台南，卻不斷收到台南市府停車費催繳單，多次反映不見改善，質疑把關機制鬆散。記者陳俊智／翻攝
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停車費 台南 車主

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