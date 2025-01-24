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桃園走春好去處 樂天女孩及糖葫蘆、燈籠手作參加

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市客家局將於2月1日及2日大年初四、初五，於桃園市客家文化館廣場舉辦「蛇舞迎新春 客庄過好年」新春活動。圖／桃園市客家局提供
桃園市客家局將於2月1日及2日大年初四、初五，於桃園市客家文化館廣場舉辦「蛇舞迎新春 客庄過好年」新春活動。圖／桃園市客家局提供

桃園市客家局將於2月1日及2日大年初四、初五，於桃園市客家文化館廣場舉辦「蛇舞迎新春 客庄過好年」新春活動，以多元創意與傳統融合的內容迎接金蛇年，吸引親子及民眾一同參與，為新年增添熱鬧氛圍與客庄特色。

活動匯聚六大亮點，包括「新春潮藝趴」賀年表演；「吉祥來串門」互動遊戲；「天光迎財神」新春市集；「福氣轉乾坤」扭蛋抽福袋；「客庄尋金蛇」客館集章；「新春好運到」摸彩抽獎等，帶來視聽盛宴，邀請民眾感受濃濃的節日氣氛。

新春活動將各別由舞獅鼓陣與青春洋溢的樂天女孩表演熱鬧開場，並邀請金曲獎入圍藝人兩公婆樂團及葉鈺渟等帶來音樂盛宴。活動現場特別設置新春市集提供多樣特色商品與小吃，消費滿額還可參加「福氣轉乾坤」扭蛋試手氣，此外，還設有串連客文館園區的集章活動與摸彩抽獎，總價值超過2萬元的精美好禮，歡迎闔家同遊客文館。

年節期間親子共遊，除了客家文化館主題活動，客家局更聯合7大館舍推出新春系列活動，包含1月29日初一到2月2日初五台灣客家茶文化館「動手玩絹印」手作坊，及2月1日至2日初四、初五崙坪文化地景園區「草味糖葫蘆」、「彩繪燈籠手作」等工作坊，還有各個園區的新春好運送禮，不僅能沉浸於熱鬧喜慶的節日氣氛，更能近距離體驗客家文化的獨特魅力，藉此延續傳統，並將客家文化融入現代生活中，活動詳情請關注桃園市客家文化館臉書粉絲專頁。

桃園市客家局將於2月1日及2日大年初四、初五，於桃園市客家文化館廣場舉辦「蛇舞迎新春 客庄過好年」新春活動。圖／桃園市客家局提供
桃園市客家局將於2月1日及2日大年初四、初五，於桃園市客家文化館廣場舉辦「蛇舞迎新春 客庄過好年」新春活動。圖／桃園市客家局提供

客家文化 桃園 蛇年

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