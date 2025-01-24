桃園走春好去處 樂天女孩及糖葫蘆、燈籠手作參加

桃園市客家局將於2月1日及2日大年初四、初五，於桃園市客家文化館廣場舉辦「蛇舞迎新春 客庄過好年」新春活動，以多元創意與傳統融合的內容迎接金蛇年，吸引親子及民眾一同參與，為新年增添熱鬧氛圍與客庄特色。

活動匯聚六大亮點，包括「新春潮藝趴」賀年表演；「吉祥來串門」互動遊戲；「天光迎財神」新春市集；「福氣轉乾坤」扭蛋抽福袋；「客庄尋金蛇」客館集章；「新春好運到」摸彩抽獎等，帶來視聽盛宴，邀請民眾感受濃濃的節日氣氛。

新春活動將各別由舞獅鼓陣與青春洋溢的樂天女孩表演熱鬧開場，並邀請金曲獎入圍藝人兩公婆樂團及葉鈺渟等帶來音樂盛宴。活動現場特別設置新春市集提供多樣特色商品與小吃，消費滿額還可參加「福氣轉乾坤」扭蛋試手氣，此外，還設有串連客文館園區的集章活動與摸彩抽獎，總價值超過2萬元的精美好禮，歡迎闔家同遊客文館。