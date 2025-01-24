桃園走春好去處 樂天女孩及糖葫蘆、燈籠手作參加
桃園市客家局將於2月1日及2日大年初四、初五，於桃園市客家文化館廣場舉辦「蛇舞迎新春 客庄過好年」新春活動，以多元創意與傳統融合的內容迎接金蛇年，吸引親子及民眾一同參與，為新年增添熱鬧氛圍與客庄特色。
活動匯聚六大亮點，包括「新春潮藝趴」賀年表演；「吉祥來串門」互動遊戲；「天光迎財神」新春市集；「福氣轉乾坤」扭蛋抽福袋；「客庄尋金蛇」客館集章；「新春好運到」摸彩抽獎等，帶來視聽盛宴，邀請民眾感受濃濃的節日氣氛。
新春活動將各別由舞獅鼓陣與青春洋溢的樂天女孩表演熱鬧開場，並邀請金曲獎入圍藝人兩公婆樂團及葉鈺渟等帶來音樂盛宴。活動現場特別設置新春市集提供多樣特色商品與小吃，消費滿額還可參加「福氣轉乾坤」扭蛋試手氣，此外，還設有串連客文館園區的集章活動與摸彩抽獎，總價值超過2萬元的精美好禮，歡迎闔家同遊客文館。
年節期間親子共遊，除了客家文化館主題活動，客家局更聯合7大館舍推出新春系列活動，包含1月29日初一到2月2日初五台灣客家茶文化館「動手玩絹印」手作坊，及2月1日至2日初四、初五崙坪文化地景園區「草味糖葫蘆」、「彩繪燈籠手作」等工作坊，還有各個園區的新春好運送禮，不僅能沉浸於熱鬧喜慶的節日氣氛，更能近距離體驗客家文化的獨特魅力，藉此延續傳統，並將客家文化融入現代生活中，活動詳情請關注桃園市客家文化館臉書粉絲專頁。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言