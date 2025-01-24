桃園年貨大街名店助陣衝高人氣業績 日本樂天也關注

桃園年貨大街熱鬧登場，大溪著名藥材、食品「根餘堂漢方」原本要到台北迪化街參展，知道桃園要辦年貨大街於是報名，結果成效比預期好很多，連日本樂天也因為桃園年貨大街注意根餘堂，邀請店家進軍日本市場，讓業者喜出望外。

根餘堂漢方以店面和網路通路為主，經發局表示，桃園年貨大街14日登場，根餘堂在現場的買氣超過原來的通路，老闆說因為參加桃園年貨大街提高能見度，日本樂天主動邀請進日本市場，箇中原因包括他的果乾產品，主要是取材台灣當季水果結合漢方茶，年貨大街期間引起樂天注意。

另外，店家在官網、蝦皮等通路關注度都提升許多，這讓他更堅定「走出」店面開拓商機的創新做法正確。

另外，同樣來自大溪的「莫語工作室」也是第一次參加年貨大街，這次特別根據客群年齡層，設計不同的年味喜氣盆栽，發現，假日客群以年輕人甚至小朋友居多，平日大人為主，節慶盆栽如蘭花、開運竹等受歡迎，小朋友喜歡的是多肉植物。

還有原本在大型傳統市場的「喜來佛跳牆」，因為年貨大街離家近，於是登記擺攤試試效果，發現和傳統市場比起來，年貨大街客群不同，消費力較高，這次推出適合的年貨產品像古早味網紗捲（網紗油-豬的橫膈膜-做成的皮包捲海鮮），特別討喜，每天都100斤賣光光，業者開心表示日後也會願意多嘗試開發新的通路。

桃園年貨大街「異域Mortar&Pese」展售手作無添加化學物的傳統臘肉臘腸，食材每天現作並推出活動限定的禮盒包裝，雖然客群不同也不是熟客，大家好奇什麼是雲南手工口味，需要跟客人多溝通說明，另外還要強調食材來自桃園在地的溫體黑豬肉，成為高買氣的商品。

舉行，附近不少住家表示，在這裡生活50多年，第一次看到這樣的活動，很熱鬧也很有過年的感覺。