桃市府募新衣義剪 結合民力改造街友助脫遊
桃園目前列冊在案街友約2百名，市府社會局為協助脫遊與維護市容，結合民間力量改造街友，提供沐浴、整理儀容與乾淨衣物，不再臭哄哄，藉由形象的改變，也幫助一部分的人找回自信，重返社會。
社會局觀察，桃園街友主要露宿地為桃園區文昌公園、朝陽公園與中壢區中正公園，為在市容與街友居住自由取得平衡，2021年起設置專屬置物櫃，供街友白天暫放棉被等隨身行李，維持公園整潔。
此外，社會局也與民間力量合作，菩提山事業有限公司釋宗皇法師協助更新北區外展中心盥洗設備，桃園市女子美容商業同業公會每月最後一個星期三提供義剪服務，另有民間捐贈的新衣與新鞋，讓街友外表看起來與一般人無異；街友陳姓男子表示自己常到外展中心報到，洗完澡之後，心情都很好。
社會局長陳寶民表示，市府在桃園、中壢2行政區都有外展服務中心，提供街友遮風避雨及避寒的暫時棲身之處，同時也打造行動沐浴車巡迴街友聚集地，相信由外而內的改變，有助於協助街友增加社會適應力，再加上就業輔導相關計畫，能幫助更多人脫遊。
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