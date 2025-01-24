桃園購物節贊助企業第2波抽獎 送2機車等60萬元獎項

桃園購物節「贊助企業專屬抽」第2波抽獎，今天在年貨大街現場抽出市值7、5元萬的KYMCO、YAMAHA機車各1台，還有名人堂花園大飯店住宿券、大佑珠寶鑽石項鍊及SOGO2萬元禮券等61名幸運得主，總值超過60萬元。

經發局長張誠表示，桃園購物節參與人數再創新高，消費發票登錄金額已突破30億元，活動至今2月28日，發票登錄時間至3月5日晚上11點59分，3月底抽出全國各地購物節最大現金獎1千萬元。

消費者不限戶籍地，只要在桃園購物節贊助企業任一門市消費，單筆發票金額滿300元，即可獲得1組抽獎序號，同一張發票消費超過300元，上桃園購物節官網登記發票，每滿300元就會產生一個抽獎號序。