桃園輕軌「長庚線」可研招標 地方盼併線也提升運量

桃園推動捷運第二階段路網與串接雙北捷運，往返桃園市區與龜山大坪頂的輕軌「長庚線」可行性研究今上網招標，標案保留後續擴充，有望與新北林口輕軌併線；地方期待輕軌改中運量捷運，但捷工局表示目前仍朝輕軌方向規畫，待新北林口線修訂，2市充分討論後而定。

桃園市捷運工程局「桃園都會區大眾捷運系統桃園長庚線暨周邊土地整合發展委託可行性研究服務工作」勞務採購案今上網招標，預算金額2363萬5千元答巨額採購，另保留後續擴充金額1349萬元，用於研究擴大路網範圍。

捷工局表示，新北林口輕軌改先期計畫後，只要新北市府同意併線並提撥經費，就能擴大研究範圍。

桃園捷工局劉慶豐表示，龜山長庚地區與桃園市區因林口台地相隔，有加強2地連結、方便桃園民眾利用長庚地區醫療資源必要，長庚線為桃園市第2階段路網優先推動路線，路線初步規畫從萬壽路二段出發，行經長壽路、忠義路等第銜接機場捷運，全長約13公里，完成後，離北台捷運生活圈目標將更進一步。

「長庚線」與「林口線」併線，地方樂見其成，加上公車客運司機荒問題未解，更盼輕軌有機會提升為中運量捷運，補足大眾運輸量能。

桃園市議員陳雅倫表示，龜山林口生活圈人口成長迅速，規畫確實需要考慮未來都市發展與人口成長；議員李宗豪也說，民眾會擔心人口持續增加，需求量太大會搭不到車，建議捷工局先做完整的運量調查，再謹慎評估。

劉慶豐則表示，軌道建設路網適合發展何種運具是專業顧問公司分析評估結果，目前長庚線仍朝輕軌方向進行，待新北林口線修訂，2市充分討論後而定。