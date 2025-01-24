快訊

中職／10年游擊！江坤宇與兄弟簽下10年總額破1.4億破紀錄大約

醫學中心評鑑出爐 義大醫院升級成為全台第23家醫學中心

MLB／傳奇救援王陷吃案醜聞 李維拉夫婦遭控掩蓋女童性侵案

辱罵+下班狂LINE...竹市府主管遭爆職場霸凌 政風室要查

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

職場霸凌遍地開花，有基層員工匿名控訴新竹市某衛生所主管涉職場霸凌，下班後還傳訊交代工作，若沒回覆就會被臭罵，甚至未經同意登入同事的電腦、亂丟員工私人物品。新竹市衛生局表示，尚未接獲申訴，將移交政風室查辦。

聯合報接獲讀者來信，信中並未具名，但羅列新竹市某衛生所女主管9大罪狀，包括該女主管利用職位權力言語霸凌，辱罵員工年齡已達退休年齡「應提早退休」，並經常對員工進行言語攻擊，且該主管還強迫入職1年的新進員工擔任年終考核報告的主講人，迫使該員工承受過大心理壓力，最終需要尋求身心科醫師的協助及心理師諮詢。

信中還指出，該主管每日情緒波動不定、從不主動溝通，下班後仍會用LINE交代工作，若沒回應隔天就會被臭罵，更離譜的是，該主管未經同意借用同事的電腦帳號以同事的帳戶進行系統登入及相關作業操作，已觸犯刑法妨害電腦使用罪。

信中也控訴該主管隨意損毀、丟棄員工個人座位上的私人物品，例如丟棄員工個人座位上張貼的春節小物品；當被民眾批評或反映意見時，還當場否認自己是主管，讓員工不得不承受民眾的氣憤及辱罵，自己卻置身事外，甚至還罵民眾「瘋子」。

信中更指出，該主管上午約10至11點間就攜帶便當「洽公」，自訴訪視或參加會議，並於約12點50分才返回辦公室，且該主管身為機關兼任主管，卻不願意承擔本職應負責的業務，幾乎把業務丟給其他員工，自己卻領有專業加給、主管加給，質疑「這樣的長官是否適任？」

新竹市衛生局表示，目前尚未接獲任何職場霸凌相關的正式申訴案件。該案件為匿名投訴，因內容不明確且未提供具名資訊，已將案件移交政風室進一步查辦，後續將持續加強宣導，鼓勵員工透過正常管道反映問題。此外，亦請三區衛生所的主管加強與同事之間的溝通，並共同努力營造良好的工作環境。

聯合報接獲讀者來信，信中並未具名，但羅列新竹市某衛生所女主管9大罪狀，新竹市政府將移交政風室查辦。圖／讀者提供
聯合報接獲讀者來信，信中並未具名，但羅列新竹市某衛生所女主管9大罪狀，新竹市政府將移交政風室查辦。圖／讀者提供

主管 職場霸凌 衛生所

延伸閱讀

懶到不行！3大星座LINE最愛「已讀不回」射手怕浪費時間、第一名回貼圖不錯了

文策院處長遭控職場霸凌 勞檢發現「1缺失」未改善最高罰15萬

過年「蛇」麼好去處？加入LINE@最高可抽500元！

南投刑警大隊疑洩密 警政署政風室南下帶回2警官

相關新聞

獨／高雄派出所傳毒品通緝犯趁抽菸開車脫逃 2小時後被逮回籠

高雄仁武警分局似乎流年不利，剛傳派出所所長清槍時忘記械彈匣，拉滑套導致槍枝走火遭記小過處分，又傳出仁美派出所今年初逮獲一...

辱罵+下班狂LINE...竹市府主管遭爆職場霸凌 政風室要查

反職場霸凌遍地開花，有基層員工匿名控訴新竹市某衛生所女主管涉職場霸凌，下班後還傳訊交代工作，若沒回覆就會被臭罵，甚至未經...

影／汐止右轉未打燈...駕駛辯非在地人 警攔查搜出各式毒品

蔣姓男子日前深夜駕車行經新北市汐止區因右轉未打方向燈，員警攔車盤查，蔣男一度辯稱非在地人沒注意，員警發現其神情有異，果真...

打工陷阱多 出國淪「豬仔」去年人數增

賴清德總統廿日出席警政署署務會報，關心國人被騙赴緬甸、柬埔寨問題，點名內政部長劉世芳、警政署長張榮興「務必提出對策」；警...

五億生身亡冰存630天花50萬 家屬欲在年後「辦火化」

台中市夏姓男子被控與有五億元身價的賴姓高中生假結婚，二審今認定夏犯偽造文書罪，判刑1年6月確定，賴生在案發後遺體仍未火化...

被騙赴緬、柬淪「豬仔」 火舞表演者獲釋曝「受非常不人道折磨」

賴清德總統出席警政署署務會報要求加強打擊詐欺，指屢傳國人前往緬甸、柬埔寨被抓遭不人道對待。總統說重話後，警政署等相關機關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。