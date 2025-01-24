辱罵+下班狂LINE...竹市府主管遭爆職場霸凌 政風室要查

反職場霸凌遍地開花，有基層員工匿名控訴新竹市某衛生所女主管涉職場霸凌，下班後還傳訊交代工作，若沒回覆就會被臭罵，甚至未經同意登入同事的電腦、亂丟員工私人物品。新竹市衛生局表示，尚未接獲申訴，將移交政風室查辦。

聯合報接獲讀者來信，信中並未具名，但羅列新竹市某衛生所女主管9大罪狀，包括該女主管利用職位權力言語霸凌，辱罵員工年齡已達退休年齡「應提早退休」，並經常對員工進行言語攻擊，且該主管還強迫入職1年的新進員工擔任年終考核報告的主講人，迫使該員工承受過大心理壓力，最終需要尋求身心科醫師的協助及心理師諮詢。

信中還指出，該主管每日情緒波動不定、從不主動溝通，下班後仍會用LINE交代工作，若沒回應隔天就會被臭罵，更離譜的是，該主管未經同意借用同事的電腦帳號以同事的帳戶進行系統登入及相關作業操作，已觸犯刑法妨害電腦使用罪。

信中也控訴該主管隨意損毀、丟棄員工個人座位上的私人物品，例如丟棄員工個人座位上張貼的春節小物品；當被民眾批評或反映意見時，還當場否認自己是主管，讓員工不得不承受民眾的氣憤及辱罵，自己卻置身事外，甚至還罵民眾「瘋子」。

信中更指出，該主管上午約10至11點間就攜帶便當「洽公」，自訴訪視或參加會議，並於約12點50分才返回辦公室，且該主管身為機關兼任主管，卻不願意承擔本職應負責的業務，幾乎把業務丟給其他員工，自己卻領有專業加給、主管加給，質疑「這樣的長官是否適任？」