快訊

中職／10年游擊！江坤宇與兄弟簽下10年總額破1.4億破紀錄大約

醫學中心評鑑出爐 義大醫院升級成為全台第23家醫學中心

MLB／傳奇救援王陷吃案醜聞 李維拉夫婦遭控掩蓋女童性侵案

山坳大量填土...整出一條深切排水路 苗縣府：持續開罰

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
福清營造臨時宿舍區前的深約6公尺凹地，目前已整地填平，上方還堆置部分工程材料及機具。記者吳傑沐／攝影
福清營造臨時宿舍區前的深約6公尺凹地，目前已整地填平，上方還堆置部分工程材料及機具。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣三義鄉鯉魚潭水庫管理局對面林地一處山坳，去年間疑地主非法整地傾倒廢棄土方，現場填平逾6公尺高、面積約半公頃，當中形成一條深切的排水路，下方居民憂心破壞既有地形，大雨恐夾帶大量土方沖刷下來；對此，縣府水利處表示，已開罰要求限期改善中。

當地居民指出，該處山坳上方土地，有承造鯉魚潭新建管線潛盾作業的福清營造公司租用作為臨時宿舍區，常有工區的大型運輸車輛進出，因此每當有砂石車載運土方進入時，直覺是潛盾作業的臨時堆置土方，深怕會破壞原有地形環境而影響排水功能。

不過，福清營造大安大甲工務所澄清其潛盾作業挖出的土方，當時都是臨時堆置在大安溪工區附近，且都已清運完畢，臨時宿舍區前的土方並非其工區引入傾倒。

縣府水利處指出，有關三義鄉上城段81-2、81-3、86、87、89、98、98-1等7筆地號土地，經現場勘查有未依「水土保持法」規定申報核可及未依水土保持技術規範實施水土保持處理與維護，確有開挖整地事實，分別於113年7月1日及7月15日要求立即停工，並分別針對兩名邱姓行為人裁罰8萬及6萬元。

水利處強調，該案當初要求限期3個月改善，之後又展延2個月，年後將再派員前往現勘統一清查，若未完成改善將再繼續處分開罰。

福清營造臨時宿舍區前的凹地，目前已整地填平，上方還堆置部分工程材料及機具。記者吳傑沐／攝影
福清營造臨時宿舍區前的凹地，目前已整地填平，上方還堆置部分工程材料及機具。記者吳傑沐／攝影
現場因兩側整地填土，當中形成一條深切排水水路，下方居民憂心破壞既有地形，大雨恐夾帶大量土方沖刷下來。記者吳傑沐／攝影
現場因兩側整地填土，當中形成一條深切排水水路，下方居民憂心破壞既有地形，大雨恐夾帶大量土方沖刷下來。記者吳傑沐／攝影

宿舍 水庫 砂石

延伸閱讀

亞太國際棒球成棒主球場竣工 韓國NC恐龍隊簽約春訓

台南7處易淹水區獲補助應急1.19億元防洪 拚年底前完成

嘉義退休警涉土方糾紛殺人已上訴 另涉非法填土二審仍判1年2月

桃園農地疑遭傾倒廢土…民代看呆 市府：未發現廢棄物

相關新聞

桃園輕軌「長庚線」可研招標 地方盼併線也提升運量

桃園推動捷運第二階段路網與串接雙北捷運，往返桃園市區與龜山大坪頂的輕軌「長庚線」可行性研究今上網招標，標案保留後續擴充，...

山坳大量填土...整出一條深切排水路 苗縣府：持續開罰

苗栗縣三義鄉鯉魚潭水庫管理局對面林地一處山坳，去年間疑地主非法整地傾倒廢棄土方，現場填平逾6公尺高、面積約半公頃，當中形...

帶狀疱疹疫苗昂貴竹市僅補助1千 議員盼提高中低收補助

帶狀疱疹急性疼痛程度超過分娩痛及關節炎，但自費疫苗價格昂貴，2劑疫苗費用高達1萬8000元，然而新竹市政府僅補助1000...

留住托育人才 竹縣祭久任獎金

新竹縣、市出生率高，托嬰需求相對比其他縣市高。新竹縣政府為穩定縣內準公共化托嬰中心專業人員的留任率，今年針對準公托托育人...

苗縣公立幼幼班 師生比調為1比4

幼兒教育及照顧法規定，2歲以上未滿3歲幼兒，教保服務人員與幼兒人力比1比8，苗栗縣為減輕國小附屬幼兒園2歲專班的教保員負...

只有除夕休館！雪霸國家公園迎新春5處展館春節不打烊

雪霸國家公園管理處迎新春，轄內5處展館除了1月28日大年除夕休館，其他時間都照常開放並有專人提供服務，雪管處歡迎大家春節...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。