山坳大量填土...整出一條深切排水路 苗縣府：持續開罰

苗栗縣三義鄉鯉魚潭水庫管理局對面林地一處山坳，去年間疑地主非法整地傾倒廢棄土方，現場填平逾6公尺高、面積約半公頃，當中形成一條深切的排水路，下方居民憂心破壞既有地形，大雨恐夾帶大量土方沖刷下來；對此，縣府水利處表示，已開罰要求限期改善中。

當地居民指出，該處山坳上方土地，有承造鯉魚潭新建管線潛盾作業的福清營造公司租用作為臨時宿舍區，常有工區的大型運輸車輛進出，因此每當有砂石車載運土方進入時，直覺是潛盾作業的臨時堆置土方，深怕會破壞原有地形環境而影響排水功能。

不過，福清營造大安大甲工務所澄清其潛盾作業挖出的土方，當時都是臨時堆置在大安溪工區附近，且都已清運完畢，臨時宿舍區前的土方並非其工區引入傾倒。

縣府水利處指出，有關三義鄉上城段81-2、81-3、86、87、89、98、98-1等7筆地號土地，經現場勘查有未依「水土保持法」規定申報核可及未依水土保持技術規範實施水土保持處理與維護，確有開挖整地事實，分別於113年7月1日及7月15日要求立即停工，並分別針對兩名邱姓行為人裁罰8萬及6萬元。