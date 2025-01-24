桃園書藝館、兒美館今年預計招募約101名志工 快報名
桃園市立美術館轄下的橫山書法藝術館及桃園市兒童美術館，2025年度志工召募即日起正式開跑，召募期間至今年2月28日止，歡迎對書法藝術或對兒童藝術教育有興趣的民眾踴躍報名，目前兒美館預計召募20名志工，書藝館預計召募 81名志工。
橫山書法藝術館自2021年10月開館以來，因其志工團隊專業的現場服務及導覽解說，深獲參觀民眾好評；2024年4月開始營運的桃園市兒童美術館，專業且多元的展示體驗及兒童藝術教育活動更受到親子族群喜愛。2館透過志工們熱情的服務，每年均有約逾100團的預約導覽，總服務人數逾10萬人次。
書藝館及兒美館因志工屬性不同，分成為2個志工隊。對藝術活動感興趣，喜歡接觸人群與孩童的民眾，加入桃園市兒童美術館志工行列，在執勤過程中可以得到許多感動與回饋。喜歡中華文化及書法藝術的朋友，透過橫山書法藝術館的志工訓練，不僅可以認識書藝之美，更能在展場服務中獲得成長與收穫。
另外，為提升志工專業服務能力並提供終身學習機會，2館均提供豐富的研習講座及培訓，透過與策展人和藝術家近距離互動分享，深入理解展覽規劃及藝術家創作歷程，並藉由培訓增加對觀眾服務的認識。
2025年書藝館及兒美館雙館志工召募，即日起受理網路報名至2月28日止，歡迎熱愛藝術、具有服務熱忱，並能配合本館志願服務規定的民眾報名。請至桃園市立美術館官方網站「志工＞志工召募」線上申請，詳情請洽橫山書法藝術館李先生（03-2876176分機107）或桃園市兒童美術館邱先生（03-2868668分機8013）。
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