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帶狀疱疹疫苗昂貴竹市僅補助1千 議員盼提高中低收補助

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
帶狀疱疹急性疼痛程度超過分娩痛及關節炎，但自費疫苗價格昂貴，市議員宋品瑩盼提高中低收入戶補助，並納入重大疾病為補助對象。記者黃羿馨／攝影
帶狀疱疹急性疼痛程度超過分娩痛及關節炎，但自費疫苗價格昂貴，市議員宋品瑩盼提高中低收入戶補助，並納入重大疾病為補助對象。記者黃羿馨／攝影

帶狀疱疹急性疼痛程度超過分娩痛及關節炎，但自費疫苗價格昂貴，2劑疫苗費用高達1萬8000元，然而新竹市政府僅補助1000元，民眾施打意願低，市議員宋品瑩盼提高中低收入戶補助，並納入重大疾病為補助對象。市府表示，將找專家持續評估。

俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹好發於慢性病患者及年長者中，且高達18%的患者在水泡痊癒後仍會留下疱疹後神經痛，使患者長年飽受疼痛之苦，影響生活品質。目前市面上的帶狀疱疹疫苗主要分為單劑的活性減毒疫苗「伏帶疹」（Zostavax），自費價格約在4800至6000元；另一種是需接種2劑的基因合成疫苗「欣剋疹」（Shingrix），每劑自費價格約8700至9500元，因為需接種2劑，費用高達1萬8000元。

宋品瑩指出，雖市府已提供50歲以上長者帶狀疱疹疫苗補助1000元，但自費疫苗價格昂貴，2劑帶狀疱疹疫苗費用高達1萬8000元，對於中低收入戶仍是負擔，應提高補助。另外，患有重大疾病、持有重大傷病卡者，可能為帶狀疱疹高風險族群，卻因未滿50歲而無法申請補助，盼也能列入補助對象。

新竹市衛生局表示，為鼓勵高風險長者疫苗接種意願，竹市於去年11月1日開放50歲以上長者帶狀疱疹疫苗接種補助，至今年1月已有289人申請，考量帶狀疱疹病毒風險對象非侷限中低收入戶，因此首推及予50歲以上所有市民接種補助，以1人1000元規畫，希望能造福更多長輩以提升保護力。

衛生局提到，帶狀疱疹疫苗費用相當昂貴，未來將持續透過專家會議研議單劑型與雙劑型效應，作為低收及中低收民眾疫苗施打補助評估，為中低收入戶長輩爭取經費與福利。

新竹馬偕紀念醫院家醫科主任葉姿麟提醒，帶狀疱疹好發於慢性病患者及年長者中。最新一代的帶狀疱疹疫苗，具有良好的保護效果及安全性。因此目前建議50歲以上的長者、曾罹患水痘的罹患帶狀疱疹風險較高的成人施打此疫苗。

低收入戶 患者 疫苗

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