苗縣公立幼幼班 師生比調為1比4

幼兒教育及照顧法規定，2歲以上未滿3歲幼兒，教保服務人員與幼兒人力比1比8，苗栗縣為減輕國小附屬幼兒園2歲專班的教保員負擔，宣布114學年度起調整為1比4，將以800萬元縣款支應，堪稱全國最優。台中、桃園市與新竹縣市目前都以增設2歲專班為目標，暫不調整師生比。

苗栗縣教育處指出，國小附設幼兒園2歲專班（幼幼班）收托2歲以上未滿3歲幼兒，但照顧專班的幼兒其實比托嬰中心的保母更辛苦，有些幼兒還需要包尿布，包括家長、教師工會及校方都反映希望能將中央規定的1比8師生比，比照公托中心調為1比4。

苗栗縣政府從善如流決定114學年度調降師生比，縣內公立國小附幼共78所，預估下學年增加12名教保服務人員，由於相關人事經費中央不會埋單，縣府將以縣款支應，1年約800多萬元。目前苗栗縣國小附幼2歲專班共24班，可提供232名幼兒入園，未來將持續增班。

苗栗縣各級學校產業工會理事長郭彥成說，公立幼兒園需承擔更多弱勢及特教學童的照顧責任與個別需求，目前全台幼幼班的教保人員配置，嘉義縣1比5、嘉義市1比6，苗栗縣採1比4後，將是全台幼幼班師資最優的縣市，肯定縣府實施教育公共化理念。

桃園市教育局近年積極盤點校舍空間，增設公立及非營利幼兒園2歲專班，預估114學年達到200班，教育局評估，目前已依幼教法聘足教保服務人力，還外加助理員，尚無調整師生比計畫。

台中市長盧秀燕上任後推動「公幼倍增計畫」，預計112至115學年度公私協力可增設至少200班2歲專班，目前師生比1比8的教保服務合法規，由於2歲專班仍供不應求，後續再研議人力比。

新竹縣、市幼年人口多，近年同樣努力增設2歲專班。新竹縣國小附幼2歲專班15班，114學年度將再增設2班，師生比按中央規定1比8，暫無調整；新竹市預計預計3年內增加及轉型13班2歲專班、招收192名幼童，同樣待量能提升後，研議降低師生比可行性。