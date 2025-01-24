留住托育人才 竹縣祭久任獎金

新竹縣、市出生率高，托嬰需求相對比其他縣市高。新竹縣政府為穩定縣內準公共化托嬰中心專業人員的留任率，今年針對準公托托育人員祭出久任獎勵措施，只要在同一中心任滿3年以上，將發放1萬元獎勵金，盼提升托育中心照顧品質。

新竹縣現有8間公辦民營托嬰中心，另有66間私立托嬰中心加入準公托行列，目前準公托的托育人員起薪3萬3200元，有經驗者約3萬9200元，難免面臨高薪搶才情形。

竹縣府社會處長陳欣怡說，新竹縣準公共托嬰中心托育人員久任獎勵計畫今年上路，預估46間準公托中心、169名托育人員受惠，也希望鼓勵更多私托加入準公共化服務，公私協力建構友善育兒環境。

有業者透露，加入準公共化體制，中央有規定薪資與收費標準，若有私立托嬰中心開的薪水高一些，就會吸引托育人員跳槽，認同縣府祭出久任獎金，至少有調薪的作用，也能穩定人力。

社會處回應，私托加入政府的準公共化，雖然薪資、收費得按標準，但政府會提供優化補助，例如補助設備措施等來吸引加入準公共化體制。社會處每年也會辦理訪視輔導、教育訓練課程，提升托育服務品質。