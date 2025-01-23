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春節人民保母不打烊 民代攜手企業致贈加菜金

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
春節將至，桃園市議員楊家俍率團慰問，為激勵警察工作士氣，在春節連假前夕，與民間地方善心企業、仕紳前往桃園市平鎮警分局及各派出所致贈精美佳餚及加菜金。圖／平鎮警分局提供
春節將至，桃園市議員楊家俍率團慰問，為激勵警察工作士氣，在春節連假前夕，與民間地方善心企業、仕紳前往桃園市平鎮警分局及各派出所致贈精美佳餚及加菜金。圖／平鎮警分局提供

春節將至，桃園市議員楊家俍率團慰問，為激勵警察工作士氣，在春節連假前夕，與民間地方善心企業、仕紳前往桃園市平鎮警分局及各派出所致贈精美佳餚及加菜金，慰勉辛苦的員警，希望在寒冷留守的期間，也能吃到熱騰騰的年菜。

楊家俍表示，蛇年春節假期已經到來，為了讓民眾歡度即將到來的春節假期，辛苦的警察同仁必須犧牲與家人團圓機會，持續堅守崗位，在民眾開心出遊的同時，警察同仁仍要忙著疏導交通、處理事故及防制犯罪發生，為的就是讓民眾可以安心的返鄉或出遊。

楊家俍說，警察同仁除了加強相關治安、交通的勤務外，還要關懷訪視轄區內孤苦無依民眾，即時伸出援手，工作真的非常辛苦，今日特別與文陽建設董事長陳秉澤、大群幼兒園董事長陳志偉、平鎮高中棒球隊後援會長林麗敏及桃園棒球總顧問張滄彬共同至平鎮警分局慰問，除了藉此機會感謝無私奉獻的警察團隊外，也希望警察同仁們能夠持續堅守崗位，不要辜負桃園市民期許。

平鎮警分局副分局長林宗星表示，非常感謝楊家俍及善心民間企業、仕紳對警察團隊的厚愛，也感謝同仁們為轄內治安辛勞的付出，同時也期勉同仁能夠持續維護治安與交通，讓民眾都能快快樂樂享受即將到來的春節假期。

春節 桃園 警察

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