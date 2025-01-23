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只有除夕休館！雪霸國家公園迎新春5處展館春節不打烊

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
春節前雪山圈谷的雪況。圖／雪霸保育志工何梓薇拍攝、雪霸國家公園管理處提供
春節前雪山圈谷的雪況。圖／雪霸保育志工何梓薇拍攝、雪霸國家公園管理處提供

雪霸國家公園管理處迎新春，轄內5處展館除了1月28日大年除夕休館，其他時間都照常開放並有專人提供服務，雪管處歡迎大家春節連假期間，一同來探訪雪霸國家公園，徜徉大自然懷抱，感受生命的豐饒與美好。

雪管處指出，春節期間汶水遊客中心、武陵遊客中心服務時間從上午9點至下午5點，觀霧山椒魚生態中心、雪見遊客中心及二本松解說站，服務時間從上午9點至下午4點30分；並提供新春限定活動，陪大家開心過新年。

1月30日至2月1日（初二至初四）在汶水遊客中心辦「雪霸風華 原舞躍動」原住民傳統歌舞展演，邀大家共賞原住民音樂與舞蹈之美。

往年春節期間在觀霧山椒魚生態中心辦的「映像觀霧」 春節觀霧步道賞景趣活動，因周邊雲霧步道正整修暫停辦理，但仍可到觀霧漫步大鹿林道東線及其他步道，欣賞到冰河孑遺，檫樹目前全世界僅存3種，觀霧地區的台灣檫樹其中之一，春節可欣賞檫樹開花；到雪見可漫遊林間步道、走訪司馬限林道，並順道登東洗水山或北坑山，沿路林木鬱鬱蒼蒼，還有機會遠眺聖稜線雪景。

春節期間如遇交通堵塞，雪管處將於觀霧遊憩區、雪見遊憩區的重要節點設置交管勤務，並視車流情形進行交通疏導及提供資訊；武陵遊憩區則配合武陵農場櫻花季，2月8日至23日實施入園管制，請民眾配合交通疏運相關措施，如未取得車輛通行證者勿進入中124線道，避免交通受阻，櫻花季交通疏運措施可上交通部公路局官網https://www.thb.gov.tw/Default.aspx查詢。

雪管處表示，雪霸國家公園園區位處山區，部分聯外林道狹窄且偶有零星落石及倒木，請到訪遊客留意行車安全，如聯外道路遇緊急事故而中斷，將於雪管處官網、臉書粉絲頁即時公告相關資訊；冬季寒流來襲雪霸園區高山地區容易積雪結冰，來雪霸園區登山的民眾都應備妥足夠禦寒衣物及雪攀裝備，以應付高山區域寒冷的環境，目前正值雪季服務管制期間，雪管處安排保育志工在七卡山莊及三六九臨時營地服勤，隨時提供民眾必要的登山服務與諮詢。

雪管處提醒民眾出遊前可透過中央氣象署網站點選「生活」類別中的國家公園遊憩區，可掌握天氣資訊，妥善規畫行程，攜帶足夠保暖衣物，行前準備充分，安心出遊平安歸。相關諮詢電話，汶水遊客中心037-996100分機850、武陵遊客中心04-25901350、觀霧山椒魚生態中心037-276300、雪見遊客中心037-962188。

雪管處歡迎大家到雪霸國家公園走春，圖為司馬限林道健行民眾。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪管處歡迎大家到雪霸國家公園走春，圖為司馬限林道健行民眾。圖／雪霸國家公園管理處提供
大年初二至初四，汶水遊客中心安排原住民舞蹈展演活動。圖／雪霸國家公園管理處提供
大年初二至初四，汶水遊客中心安排原住民舞蹈展演活動。圖／雪霸國家公園管理處提供
春節期間在觀霧及雪見都有機會可遠眺美麗的白色聖稜線，圖為雪見遊憩區所見之雪山主峰積雪情形。圖／雪霸國家公園管理處提供
春節期間在觀霧及雪見都有機會可遠眺美麗的白色聖稜線，圖為雪見遊憩區所見之雪山主峰積雪情形。圖／雪霸國家公園管理處提供

春節 武陵農場 雪霸

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