竹科X計畫審議通過 公道五路科技廊帶啟動公辦市地重劃

新竹市位在公道五路產業廊帶的中油新竹油庫暨建功高中擴校都市計畫，今年1月21日內政部召開第1071次都委會審議通過，後續將於都市計畫法定程序完成後，啟動公辦市地重劃作業，滿足建功高中、國中及國小擴校需求。

新竹市理市長邱臣遠指出，新竹市是國家科技產業首都，竹科做為大新竹地區都市持續發展的重要引擎，持續外溢擴散形成公道五路科技產業廊帶，市府透過都市計畫活化變更中油油庫及周邊約12.37公頃乙種工業區為科技商務區，將竹科X計畫最後一塊拼圖補上，結合北側納入桃竹苗大矽谷計畫的頭前溪沿岸地區，厚植國家科技產業重鎮之國際競爭力。

邱臣遠表示，全國各縣市逐漸面臨少子化風潮，但竹市國高中出現逆少子化的複雜教育環境變遷，加上竹科就業人口帶來穩定的學童就學需求，由以關埔地區為最，因此市府積極盤點公有土地，選定建功高中北側及建功國小東側公有土地做為擴充校地增加就學空間量能，以因應及滿足學童就學需求。

都發處說明，本案歷經3場座談會及1場公展說明會，及市都委會2次、內政部都委會2次專案小組審議，充分聽取人民團體、各機關單位意見並經委員充分討論，終於於內政部大會通過，後續將於完成相關法定程序報核發布實施後，啟動公辦市地重劃作業，加速完成產業用地、學校用地及公兒、社福、道路之提供及開闢。

地政處表示，中油油庫公辦市地重劃範圍共計11.38公頃，已啟動地籍調查及工程先期規劃作業，將俟都市計畫發布實施後，報請內政部核定市地重劃計畫書，啟動市地重劃相關作業，預計30個月內完成重劃開發。