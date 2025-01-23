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白沙屯拱天宮走春祈福 大年初一至大年初五交管出爐

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
警方表示，台1線拱天宮牌樓以南至啟新國中路口，依實際車流狀況，必要時外側一線車道管制供大客車停放。圖／警方提供
警方表示，台1線拱天宮牌樓以南至啟新國中路口，依實際車流狀況，必要時外側一線車道管制供大客車停放。圖／警方提供

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮走春拜拜香客眾多，為避免人潮車潮壅塞問題，周邊道路將從大年初一至大年初五，於每日8至18時實施交通管制，警方也會加強交通疏導及違規停車驅離取締，以維交通秩序及順暢。

轄區通霄警分局指出，管制期間會結合拱天宮廟方人員、志工及協勤民力執行相關交通疏導勤務，引導民眾於適當處所停車後，步行至拱天宮參拜。

周邊交通疏導管制範圍包括白沙屯鐵路平交道口西側道路至南港橋路段實施車輛單向通行管制；台1線拱天宮牌樓以南至啟新國中路口，依實際車流狀況，必要時外側一線車道管制供大客車停放。

管制期間白沙屯村內禁止大客車以上車輛進入；白沙屯村內停車場已滿時，管制台1線與拱天路口及台1線與拱天宮牌樓路口，禁止自小客車以上車輛進入，請駕駛人沿台1線兩側路邊依序停放。

另外，已向交通部公路局中區養護工程分局苗栗工務段申請台1線120K（西湖鄉東和鋼鐵廠）至130K（通霄鎮慈后宮）兩側路邊依序停放車輛。車輛駕駛人不遵守交通管制規定者，將依規定取締開罰。

建議使用台61線至拱天宮的用路人，南下車輛於109K赤土崎下匝道，左轉苗32線右轉接台1線至拱天宮；北上車輛可於115K新埔下匝道，接台1線至拱天宮，以避開拱天宮周邊塞車路段。

由於白沙屯地區周邊停車空間不足，建議車輛沿台1線120K（西湖鄉東和鋼鐵廠）至130K（通霄鎮慈后宮）兩側路邊依序停放，再步行或於通霄精鹽廠使用Youbike微笑單車至拱天宮，或盡量搭乘火車前往。

白沙屯拱天宮走春拜拜香客眾多，警方也呼籲民眾盡量搭乘火車前往避免塞車。圖／本報資料照片
白沙屯拱天宮走春拜拜香客眾多，警方也呼籲民眾盡量搭乘火車前往避免塞車。圖／本報資料照片

交通管制 塞車 白沙屯

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