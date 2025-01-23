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花露休閒農場「牡丹花館」揭牌 苗栗金牌農村再添亮點

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
卓蘭鎮壢西坪休閒農業區是苗栗縣「金牌農村」的代表，區內花露休閒農場打造「牡丹花館」，上午揭牌開館，館內的牡丹花艷麗迷人，為壢西坪休閒農業區再添亮點。圖／苗栗縣政府提供
卓蘭鎮壢西坪休閒農業區是苗栗縣「金牌農村」的代表，區內花露休閒農場打造「牡丹花館」，上午揭牌開館，館內的牡丹花艷麗迷人，為壢西坪休閒農業區再添亮點。圖／苗栗縣政府提供

卓蘭鎮壢西坪休閒農業區是苗栗縣金牌農村」的代表，區內花露休閒農場打造號稱全台第一座平地的「牡丹花館」，上午揭牌開館，館內的牡丹花艷麗迷人，為壢西坪休閒農業區再添亮點。

縣府農業處指出，花露休閒農場民國76年成立，從種植花卉到轉型經營休閒農場迄今已38年，以優質的花卉栽植和精緻的經營模式，吸引無數遊客，尤其疫情期間積極開拓新加坡、馬來西亞的國際旅遊市場，結合周邊業者攜手推動套裝行程，也是縣內吸引國際遊客最多的農場。

花露休閒農場創辦人及場長陳基能表示，今年場內特別引進600棵日本牡丹花及5000株鬱金香，融合日式庭園設計和台灣在地文化打造「牡丹花館」，牡丹花象徵著國色天香與花開富貴，不僅迷人，也承載吉祥與祝福的象徵，為農場增添韻味與文化深度。

苗栗副縣長邱俐俐、農村發展及水土保持署台中分署長陳榮俊、縣議員楊恭林、陳春暖、卓蘭鎮長詹錦章、鎮代會主席詹永光、副主席詹秉憲、壢西坪產業文化發展協會理事長游孟儒、苗栗縣觀光協會總幹事蔡秉毅及苗栗縣休閒農業發展協會理事長廖增春、花露農場場長陳基能等人共同揭牌開館。

邱俐俐指出，壢西坪休閒農業區是全縣「金牌農村」的代表，花露農場更是休區一塊閃亮的招牌，在場長陳基能辛勤耕耘與不斷創新下，吸引國內外遊客前來參觀、賞花，牡丹花館開幕，為休區增添新亮點。

卓蘭鎮壢西坪休閒農業區是苗栗縣「金牌農村」的代表，區內花露休閒農場打造「牡丹花館」，上午揭牌開館，館內的牡丹花艷麗迷人，為壢西坪休閒農業區再添亮點。圖／苗栗縣政府提供
卓蘭鎮壢西坪休閒農業區是苗栗縣「金牌農村」的代表，區內花露休閒農場打造「牡丹花館」，上午揭牌開館，館內的牡丹花艷麗迷人，為壢西坪休閒農業區再添亮點。圖／苗栗縣政府提供
卓蘭鎮壢西坪休閒農業區是苗栗縣「金牌農村」的代表，區內花露休閒農場打造「牡丹花館」，上午揭牌開館，館內的牡丹花艷麗迷人，為壢西坪休閒農業區再添亮點。圖／苗栗縣政府提供
卓蘭鎮壢西坪休閒農業區是苗栗縣「金牌農村」的代表，區內花露休閒農場打造「牡丹花館」，上午揭牌開館，館內的牡丹花艷麗迷人，為壢西坪休閒農業區再添亮點。圖／苗栗縣政府提供
卓蘭鎮壢西坪休閒農業區是苗栗縣「金牌農村」的代表，區內花露休閒農場打造「牡丹花館」，上午揭牌開館，館內的牡丹花艷麗迷人，為壢西坪休閒農業區再添亮點。圖／苗栗縣政府提供
卓蘭鎮壢西坪休閒農業區是苗栗縣「金牌農村」的代表，區內花露休閒農場打造「牡丹花館」，上午揭牌開館，館內的牡丹花艷麗迷人，為壢西坪休閒農業區再添亮點。圖／苗栗縣政府提供
卓蘭鎮壢西坪休閒農業區是苗栗縣「金牌農村」的代表，區內花露休閒農場打造「牡丹花館」，上午揭牌開館，館內的牡丹花艷麗迷人，為壢西坪休閒農業區再添亮點。圖／苗栗縣政府提供
卓蘭鎮壢西坪休閒農業區是苗栗縣「金牌農村」的代表，區內花露休閒農場打造「牡丹花館」，上午揭牌開館，館內的牡丹花艷麗迷人，為壢西坪休閒農業區再添亮點。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣 金牌 馬來西亞

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