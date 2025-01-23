響應2025台灣燈會 桃市「點亮」23座故事館群

迎接2025台灣燈會，桃園市文化局推出「桃園城市故事館群燈光計畫」，以「共創、永續、環保」為主軸發想創意，結合各館舍環境特色打造專屬燈飾設計，預計展至2月底，除燈飾外，各館舍亦策畫逾60場相關活動或夜間體驗，歡迎市民前往各館舍參與活動，體驗燈飾藝術之美。

文化局長邱正生表示，燈光計畫自去年7月啟動，結合各館特色打造專屬燈飾，計畫強調環保永續理念，運用回收瓶器、太陽能燈飾等材質，並由在地學校、社區組織共同參與創作，展現桃園多元文化特色，「希望這次燈會不只是走馬看燈，而是讓大家一起參與創作。」

邱正生說，文化館舍不只提供展覽，更要成為民眾共同參與、創造美好回憶的場域，本次燈會計畫正展現文化場館作為社區文化中心的重要功能，期待這樣的精神能持續發展。

文化局表示，故事館現場將展出多項創意作品，包括延平路故事館與中壢國中合作的食農教育植物光瓶牆、壢景町與新榮國小共創的毛線編織「星之花」，以及桃園77藝文町以回收啤酒罐打造的環保燈飾等。龜山眷村故事館展出學生創作的「烏龜燈」，馬祖新村文創園區則以「陸軍彩繪小戰車燈」呈現眷村特色。

市長張善政說，本次燈會不僅展現專業燈飾之美，更重要的是體現全民參與、共同創作的精神，期待民眾除了參觀A18、A19兩大主展區外，也能走訪23個文化館舍，感受在地創意能量。