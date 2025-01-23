桃園大年初一至初五 這地方手作免費體驗
春節假期將至，老街溪河川教育中心為了和市民朋友一同歡慶金蛇年，僅除夕休館，大年初一到初五園區不打烊，除了從上午9時至下午5時開放民眾入園參觀外，更辦理一系列新春特別活動，邀請更多大朋友、小朋友走進場域探索老街溪魅力。
老街溪河川教育中心於2012年成立，是全國首座以河川為主題並通過環保署認證的環境教育設施。該中心運用獨特的地理條件優勢，將2棟客家三合院及室外空間轉型成環境教育設施，賦予古老磚厝新生命。館區分為戶外園區、故事館及生態教育館三大區塊，呈現老街溪獨特豐富的河川生態。
老街溪河川教育中心初一到初五不打烊，並安排各式豐富活動，大年初一「柿事如意賀新年」，一起來河川教育中心手作春節盆栽小擺飾，祝福大家事事如意、平平安安、新年好福氣；初二「團團圓圓過新年」，用水苔和培養土製作一顆屬於自己的水苔球綠植，寓意新年新希望萌芽茁壯。
初三「年年有魚電影院」，在午後的悠閒時光欣賞一部美洲獅電影，祝大家新的一年紅紅吼吼、大放異彩；初四「滋滋潤潤慶新年」，用簡單材料親手製作護唇膏，祈願蛇年笑口常開、滿面春風；初五「春到福到好運到」，運用巧思巧手讓紙材和捲筒變身成萌蛇鞭炮置物盒，為桌面增添喜氣。
老街溪河川教育中心周邊交通便利，鄰近中壢火車站與桃園機場捷運A22老街溪站，民眾可步行或騎乘youbike來往，方便親子同遊老街溪畔。歡迎大家於春節期間相約共遊老街溪河川教育中心，細細品味河岸綠廊風華，相關訊息可至老街溪河川教育中心臉書粉絲專頁查詢或洽詢電話03-4221469。
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