春節期間不打烊 苗栗場館藝文活動過年同歡

春節連假長達9天，苗栗縣泰安鄉泰雅原住民文化產業區、南庄鄉賽夏族民俗文物館除了例行周一，及1月28日（除夕）休館外不打烊，並安排藝文活動過年同歡，縣長鍾東錦歡迎民眾春遊苗栗。

縣政府原住民族及族群發展處今天啟動原住民族文物館假日藝文展演活動，處長盧曉玲強調今年以「原音傳世」為題，象徵原住民族的音樂、舞蹈、歌謠及藝術的歷史延續與傳承，泰雅族縣議員劉美蘭現場清唱，展現好歌喉。

春節期間，泰雅原住民文化產業區1月29日（初一）、31日及2月2日上午10點至中午12點有街頭藝人表演，1月30日、2月1日下午2點20分至下午3點，分別安排哈特莉樂團、Tayan文化藝術團表演；賽夏族民俗文物館1月29日、31日、2月2日下午2點20分至4點20分街頭藝人，1月30日、2月1日下午2點20分至3點，分別lalowa'、賽夏藝術樂舞團表演。

賽夏族民俗文物館2月22日起至12月27日，每個月的第2、4個周六，將繼續辦理街頭藝人、表演團體演出；泰雅文物館2月15日至12月27日止，每周六安排原住民團體或樂團演出，2月9日至12月28日每個月第2、4個周日街頭藝人演出。

另，銅鑼鄉台灣客家文化館1月30日至2月1日「春來迎客─食福行春」，推出DIY體驗、互動遊戲、新春展覽；後龍鎮台灣客家八音戲曲推廣中心（客家圓樓）1月25日、26日、31日及2月1日，手作體驗，2月2日迎五路財神表演。

三義木雕博物館1月31日、2月1日木藝體驗DIY，1月30日至2月1日木藝師進駐；公館鄉苗栗陶瓷農創園區（苗栗特色館）1月29日至2月2日現地創作活動；後龍鎮英才書院1月29日至31日親子闖關活動，詳情可上苗栗文化觀光網或各館場官網了解。