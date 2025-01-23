2025台灣燈會在桃園 免費停車接駁資訊大公開
2025台灣燈會2月12日將在桃園青埔登場，桃園市交通局配合布展及因應龐大賞燈人潮，高鐵站前的青埔路一段至青心路2月10日起封閉管制，燈會周邊的洽溪路南側、環溪一街與文康路也嚴禁公務以外車輛進入，另呼籲民眾多利用大眾運輸工具前往會場。
交通局指出，因應民眾開車前往燈會，今年在機捷A16站與A20站附近設有大型免費停車場，分別可容納3600輛與2500輛小客車，民眾可將車停於此處，轉乘機捷前往A18、A19燈會會場。另外，A19站「光的遊戲場」燈區在公園路二段備有30席無障礙停車格，憑證入場，而燈會期間人潮眾多，民眾欲搭乘高鐵，建議多利用第2臨停接送區。
大眾運輸工具方面，桃園市政府規畫5條免費接駁車2月11日（贈燈日）上路，紅線往返A18、A19二轉運站，綠線往返桃園區中路風禾公園接駁站與A18轉運站，棕線往返中壢區泰豐輪胎接駁站與機捷A21站，藍線往返楊梅火車站與A19轉運站，黃線往返內壢火車站與A19轉運站（2月12、14至16、22至23日加開）。
市區公車方面，交通局與各客運業者協調， 170、5087、5081、171、1A、5623、703和120等班次在燈會期間也有加開，方便民眾搭乘前往燈區，使用桃園市民卡搭乘享有折扣。
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