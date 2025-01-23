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快筆記！石門水庫、六福村走春怕塞車 這樣走不壅塞

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
春節即將到來，今年農曆春節連續假期自今年1月25日至2月2日連續9天，許多民眾都已規畫好返鄉過節及出遊走春行程，其中桃園市龍潭區轄內有石門水庫、小人國及六福村遊樂園等知名風景休憩區，可以不必穿越桃園市龍潭和新竹縣關西的市區就可以直接前往。圖／龍潭警分局提供
春節即將到來，今年農曆春節連續假期自今年1月25日至2月2日連續9天，許多民眾都已規畫好返鄉過節及出遊走春行程，其中桃園市龍潭區轄內有石門水庫、小人國及六福村遊樂園等知名風景休憩區，可以不必穿越桃園市龍潭和新竹縣關西的市區就可以直接前往。圖／龍潭警分局提供

春節即將到來，今年農曆春節連續假期自今年1月25日至2月2日連續9天，許多民眾都已規畫好返鄉過節及出遊走春行程，其中桃園市龍潭區轄內有石門水庫小人國及六福村遊樂園等知名風景休憩區，可以不必穿越桃園市龍潭和新竹縣關西的市區就可以直接前往。

龍潭警分局表示，針對轄區易壅塞路段研擬規畫交通疏導作為，桃園市龍潭區石門水庫、小人國及六福村遊樂園等知名風景休憩區，預估期間將吸引大量遊客進入，依之前連假期間，龍潭區石門水庫、小人國及六福村等遊樂區周邊交通流量大，加上台3線中豐路鄰近新竹地區各風景區的人潮，屆時恐造成交通壅塞情形。

由於國道3號在龍潭區有龍潭及高原等2個交流道，而高原交流道鄰近龍潭地區各風景遊樂休憩區及連結新竹縣台3線主要道路，建議民眾如欲前往小人國、六福村遊樂區旅遊，可以不必穿越桃園市龍潭和新竹縣關西的市區就可以直接前往；另如欲前往石門水庫或石門山風景區遊客，建議仍以龍潭交流道為主，為避免交通壅塞，警方將編排警力在交流道周邊加強交通疏導，以防止壅塞而影響到平面道路交通順暢。

也請民眾特別留意，春節連續假期，請各駕駛人要掌握交通動態及各項管制、服務措施，除了可直撥龍潭警分局勤務中心電話03-4891112、高速公路查詢電話1968及警廣專線0800-000123外，也可上交通部網站查詢。

龍潭警分局長鄭文銘特別呼籲，多一點禮讓、行車更順暢，勿於遊樂區周邊任意違規停車妨礙交通，並遵守各路口員警及協勤民力指揮疏導，多利用規畫行駛替代道路等，以免車流延滯及耽誤行車時間，另請大家注意財物的保管，貴重物品不要遺留在車內，應隨身攜帶，共同來維護假期交通順暢與安全。

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