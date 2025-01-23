快筆記！石門水庫、六福村走春怕塞車 這樣走不壅塞

春節即將到來，今年農曆春節連續假期自今年1月25日至2月2日連續9天，許多民眾都已規畫好返鄉過節及出遊走春行程，其中桃園市龍潭區轄內有石門水庫、小人國及六福村遊樂園等知名風景休憩區，可以不必穿越桃園市龍潭和新竹縣關西的市區就可以直接前往。

龍潭警分局表示，針對轄區易壅塞路段研擬規畫交通疏導作為，桃園市龍潭區石門水庫、小人國及六福村遊樂園等知名風景休憩區，預估期間將吸引大量遊客進入，依之前連假期間，龍潭區石門水庫、小人國及六福村等遊樂區周邊交通流量大，加上台3線中豐路鄰近新竹地區各風景區的人潮，屆時恐造成交通壅塞情形。

由於國道3號在龍潭區有龍潭及高原等2個交流道，而高原交流道鄰近龍潭地區各風景遊樂休憩區及連結新竹縣台3線主要道路，建議民眾如欲前往小人國、六福村遊樂區旅遊，可以不必穿越桃園市龍潭和新竹縣關西的市區就可以直接前往；另如欲前往石門水庫或石門山風景區遊客，建議仍以龍潭交流道為主，為避免交通壅塞，警方將編排警力在交流道周邊加強交通疏導，以防止壅塞而影響到平面道路交通順暢。

也請民眾特別留意，春節連續假期，請各駕駛人要掌握交通動態及各項管制、服務措施，除了可直撥龍潭警分局勤務中心電話03-4891112、高速公路查詢電話1968及警廣專線0800-000123外，也可上交通部網站查詢。

龍潭警分局長鄭文銘特別呼籲，多一點禮讓、行車更順暢，勿於遊樂區周邊任意違規停車妨礙交通，並遵守各路口員警及協勤民力指揮疏導，多利用規畫行駛替代道路等，以免車流延滯及耽誤行車時間，另請大家注意財物的保管，貴重物品不要遺留在車內，應隨身攜帶，共同來維護假期交通順暢與安全。