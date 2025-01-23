市民許願「想見安安市長」 高虹安傳小年夜現身發紅包

新竹市長高虹安雖停職中，不過近期仍積極出席機關尾牙宴和公益活動，還印製隱藏版春聯及紅包袋，人氣滿滿。因許多民眾許願希望能在新年領取到高虹安的紅包討吉利，傳聞高虹安將在小年夜「發紅包」，但具體的時間地點仍未確定。

新竹市政府指出，代理市長邱臣遠將於過年期間發放紅包，向各位市民賀新年，行程包括1月24日早上8點30分於竹蓮市場、小年夜晚間7點在新春市集、晚間10點30分於天公壇。

除夕當天晚間10點20分在境福宮、10點50分於新竹都城隍廟、11點30分於新竹內天后宮、11點55分於竹蓮寺。

大年初一上午9點在新竹天后宮、9點30分於關帝廟、10點15分於普天宮、10點55分於埔頂慈雲庵、11點40分於開台金山寺、下午1點50分在富美宮、下午2點20分代天宮、2點50分太初玄清宮、3點25分香山天后宮、3點50分香山財神廟。

大年初二上午9點30分於長和宮、10點於東寧宮、下午3點於新竹動物園、下午4點於波光市集、下午5點於遠東巨城購物中心。

據了解，許多民眾許願「好久沒看到安安市長」，希望能在新年領取到高虹安的紅包討吉利，而高虹安也有意在小年夜當天晚上10時許，在天公壇發放紅包祝賀市民朋友新年快樂，由於當天同一時段，邱臣遠也安排至天公壇發放紅包，為避免爭議，兩人不會同台，但實際具體的時間地點，以及高虹安本人是否會現身仍未確定。

民眾黨新竹黨部主委李國璋指出，高虹安推出隱藏版「蛇馬攏安」春聯大受好評，1萬多張全被領光，目前僅剩20多張，也因民眾不斷詢問，更許願加碼推出紅包袋，因此再推出限量版「蛇馬攏安」紅包袋，也因過年在即，數量更稀少，僅有5千多份，即日起可至李國璋服務處索取。

對此民進黨籍新竹市議員曾資程表示，高虹安涉貪助理費案，不管是北檢偵結的起訴書，抑或北院審理後所做的判決，涉貪的法律見解是一致的，一般有類似情況的政治人物，都會低調面對司法，鮮少有像高虹安如此高調的作法。

曾資程認為，高虹安應該專心面對貪汙和誣告兩件官司，不要再那麼高調到處想東想西，玩新的花招刷存在感。