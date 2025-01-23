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提高留任率！新竹縣祭出獎勵 托育人員任職滿3年獎1萬

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣政府今年針對準公共托嬰中心托育人員，祭出久任獎勵措施，只要在同一中心任滿3年以上，將有1萬元獎勵金，提升托育中心的照顧品質。圖／新竹縣府提供
新竹縣政府今年針對準公共托嬰中心托育人員，祭出久任獎勵措施，只要在同一中心任滿3年以上，將有1萬元獎勵金，提升托育中心的照顧品質。圖／新竹縣府提供

為穩定新竹縣準公共化托嬰中心專業人員的留任率，新竹縣政府今年針對準公共托嬰中心托育人員，祭出久任獎勵措施，只要在同一中心任滿3年以上，將有1萬元獎勵金，提升托育中心的照顧品質。

新竹縣政府社會處長陳欣怡表示，新竹縣現有8所公辦民營托嬰中心，也鼓勵私立托嬰中心加入準公托行列，目前縣內共有66家私立托嬰中心加入，該處每年辦理訪視輔導、教育訓練課程及至少2次不定期稽查，提升托嬰中心托育服務品質。

目前準公共托嬰中心托育人員起薪為33200元，任職久有經驗則有39200元，新竹縣、市出生率高，托嬰需求相對比其他縣市高，難免會出現高薪吸引托育人員跳槽，致有些托嬰中心流動率高。

對此，新竹縣政府祭出獎勵計畫留人，陳欣怡指出，為鼓勵新竹縣準公共化托嬰中心專業人員留任，今年訂定「新竹縣準公共托嬰中心托育人員久任獎勵計畫」，針對任職於與縣府簽訂準公共化服務契約的立案私立托嬰中心托育人員，只要在同一托嬰中心持續任職滿3年以上，每年獎勵1萬元。

預估今年有46家托嬰中心、169名托育人員受益。此舉也能鼓勵縣內私立托嬰中心也能加入準公共化服務，透過公私協力建構友善育兒環境，提供平價近便托育服務，減輕家庭經濟負擔。

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