大溪老街春節遊客多 桃市交通管制方案出爐

春節9天連價即將來臨，桃園市交通局因應大批旅遊人潮，針對大溪易壅塞路段規畫多項交通管制，觀光旅遊局也推景點人警示燈號，避免民眾開心出遊卻塞在車陣，敗興而歸。

大溪老城區是桃園知名景點，去年觀光人次達623萬餘名，長年居桃園旅遊景點前段班，僅管假日易壅塞，仍是不少民眾離塵休憩首選。

交通局提醒民眾春節至大溪觀光，上午可先到老城區及山豬湖走走，下午再到周邊景點，避開易壅塞時段。另建議從北部南下的遊客在國道3號下三鶯50A匝道，經新北市尖山路前往中庄左岸停車場，從南部北上的遊客建議從國道3號73K高原交流道接台4線前往橋頭停車場，離場則建議使用左岸水防道路。

交通局長張新福表示，春節連假人車多，建議民眾出遊前先規畫遊程，利用桃園交通資訊網(https://tcc.tycg.gov.tw/ATISNew/)、桃園觀光導覽網(https://travel.tycg.gov.tw/zh-tw/alertofcrowds) 及「桃園輕鬆GO」APP查詢路況、人潮情形，避免敗興而歸。

另外，因應春節9天連假，桃園55家汽車代檢廠也將暫停受理檢驗服務。公路局桃園監理站表示，如果車輛到檢日最後一天仍在放連假，檢驗期限得順延至假期後第一個上班日，逾期將依法舉發開罰。