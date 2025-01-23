免錢！苗栗市敬軍新村簡易停車場 首日開放鄉親有感

苗栗市最大傳統市場南苗市場正值春節前採購高峰期，市公所向國有財產署借用原敬軍新村土地，設置簡易停車場供停車，今天首日開放，不用收費且交通不打結，許多鄉親都有感。

苗栗市南苗市場周邊腹地狹窄，停車經常是一位難求，造成市場周邊的中山路、中正路、民生街、光復路一帶壅塞，市公所評估春節更是高峰，今天取得國產署同意，借用原敬軍新村700多坪空地，設施簡易停車場，今天到2月26日開放停車場。

敬軍新村簡易停車場今天第一天開放停車場，許多鄉親還擔心要收費，交通指揮人員一邊指揮，還要一邊告知「不用錢」，不少鄉親發現可以直接從中山路進入停放，不用再轉進民生街，再停進「停十」停車場，交通順暢許多。

苗栗市長余文忠也到現場了解，他看到還是有機車臨停在中山路路邊白線，民眾被迫走在車道，此外，機車要離開時在車道退車，造成險象環生，他邀集警方會勘達成共識，明天起會協助勸導，公所還會滾動式檢討。