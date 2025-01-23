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免錢！苗栗市敬軍新村簡易停車場 首日開放鄉親有感

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市南苗市場旁原敬軍新村土地，設置簡易停車場供停車，今天首日開放免費停車，許多鄉親有感。記者范榮達／攝影
苗栗市南苗市場旁原敬軍新村土地，設置簡易停車場供停車，今天首日開放免費停車，許多鄉親有感。記者范榮達／攝影

苗栗市最大傳統市場南苗市場正值春節前採購高峰期，市公所向國有財產署借用原敬軍新村土地，設置簡易停車場供停車，今天首日開放，不用收費且交通不打結，許多鄉親都有感。

苗栗市南苗市場周邊腹地狹窄，停車經常是一位難求，造成市場周邊的中山路、中正路、民生街、光復路一帶壅塞，市公所評估春節更是高峰，今天取得國產署同意，借用原敬軍新村700多坪空地，設施簡易停車場，今天到2月26日開放停車場。

敬軍新村簡易停車場今天第一天開放停車場，許多鄉親還擔心要收費，交通指揮人員一邊指揮，還要一邊告知「不用錢」，不少鄉親發現可以直接從中山路進入停放，不用再轉進民生街，再停進「停十」停車場，交通順暢許多。

苗栗市長余文忠也到現場了解，他看到還是有機車臨停在中山路路邊白線，民眾被迫走在車道，此外，機車要離開時在車道退車，造成險象環生，他邀集警方會勘達成共識，明天起會協助勸導，公所還會滾動式檢討。

市公所指出，敬軍新村簡易停車場即日至今年2月26日開放，為了維持停車場的秩序與安全，請遵守將車輛停放在停車格，或區隔出的範圍內，勿占用非停車區域；勿亂丟垃圾，共同維持環境整潔。

苗栗市南苗市場旁原敬軍新村土地，設置簡易停車場供停車，今天首日開放免費停車，許多鄉親有感。記者范榮達／攝影
苗栗市南苗市場旁原敬軍新村土地，設置簡易停車場供停車，今天首日開放免費停車，許多鄉親有感。記者范榮達／攝影

停車場 苗栗市 車道

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