許願成真！繼隱藏版春聯 高虹安再推限量紅包袋開搶

新竹市長高虹安繼推出隱藏版「蛇馬攏安」春聯後，因索取踴躍，加上民眾不斷許願，再度推出限量版同款紅包袋。民眾黨新竹黨部主委李國璋表示，這次紅包袋數量更稀少，僅有5千多份，即日起可至李國璋服務處索取。

高虹安雖停職中，不過近期仍積極出席企業和機關尾牙宴，被外界視為有信心無罪拚連任，延續政治影響力。近來因農曆春節將至，有支持者自發為高虹安量身設計「蛇馬攏安」專屬春聯。為祝賀市民朋友新年快樂，高虹安決定出資少量印製，沒想到被PO網後造成瘋搶，如今更加碼推出同款紅包袋。

李國璋指出，新竹市長高虹安推出隱藏版「蛇馬攏安」春聯大受好評，原本高虹安僅自印2千張，但因索取踴躍且詢問的人眾多，後來支持者再幫忙加印8千張，並放置於副議長余邦彥、議員陳慶齡以及他的服務處免費供民眾索取，消息刊出後，1萬多張全被領光，目前僅剩20多張，提醒民眾「把握最後機會」。

李國璋說，也因民眾不斷詢問，更許願加碼推出紅包袋，因此再推出限量版「蛇馬攏安」紅包袋，也因過年在即，數量更稀少，僅有5千多份，即日起可至李國璋服務處索取。

「愛心三連發，安安市長限量紅包袋登場」，民政處長施淑婷，也在臉書與限量版紅包袋自拍，不少粉絲也紛紛敲碗：「在哪裡發放」、「蛇馬攏安，新竹最棒」、「可預約嗎?」、「要去哪領」。

由於新竹市政府已印製發送署名新竹市代理市長邱臣遠的「幸福安康」春聯18.7萬份，高虹安在隱藏版春聯也署名新竹市長，讓綠營議員質疑「鬧雙胞」，而這次紅包袋已無「新竹市長高虹安」等字樣，引人聯想是否為了避嫌？

對此李國璋也解釋，這是貼心的設計，新竹市政府這幾年提供的紅包袋，僅在塑膠套的外包裝署名，都沒在紅包袋本體上印上市長的名字，方便民眾過年時使用，因此高虹安市長的紅包袋也一樣。