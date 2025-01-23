寶山水庫徵收爭議 楊文科盼中央辦理

新竹縣寶山水庫40年多前徵收，被徵收戶不滿徵收範圍過小，又面臨土地利用受限，組成自救會奔走多年爭取權益。竹縣府日前開會，中央部會單位回應礙於法源，並無補償機制，縣長楊文科則裁示報請中央辦理徵收、研議租金補償，要求3個月內回覆。

新竹縣地政處指出，寶山水庫徵收時因無水土保持法可適用，徵收範圍僅至水庫滿水位上1公尺，但寶二水庫2000年徵收時，水保法已施行，徵收範圍除滿水位以上，更擴增至稜線位置集水區範圍，寶山水庫被徵收戶爭取徵收範圍比照寶二水庫未果，還在2003年被畫設水質水量保護區。

竹縣府日前開會討論，超過30名自救會成員到場，訴求集水區土地遭限制使用範圍土地應辦理徵收補償，在未完成徵收前也應有合理租金補償。縣議員楊昌德、林昭錡、邱坤桶及鄭朝鐘也聯合提案，強調寶山水庫集水區範圍應該全面徵收，不徵收就解編還地於民。

與會的經濟部水利署、北資源分署、農業部代表回應，因環境變遷加劇，集水區周邊土地崩坍頻繁，為達保護水庫水質及蓄水功效，確有辦理徵收理由。未徵收前租金補償，礙於法源無此機制。

楊文科最後裁示2大結論，將報請中央辦理徵收及未完成徵收前請主管機關研議租金補償方案，與不徵收即應解除水源水質水量保護區畫設限制的臨時動議結論，並請立委辦公室協助與中央協調。