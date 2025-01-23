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苗栗測速桿王 1年取締逾1.1萬件

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導
苗栗縣竹南鎮公義路1557號前的固定式測速照相桿去年取締1萬1031件，成為新測速桿王。圖／警方提供
苗栗縣竹南鎮公義路1557號前的固定式測速照相桿去年取締1萬1031件，成為新測速桿王。圖／警方提供

苗栗縣警察局統計去年測速照相桿違規件數，竹南鎮公義路1557號前的固定式測速照相桿1年取締1萬1031件，擠下頭屋鄉台13線24.2公里處的測速照相桿，榮登新「桿王」，但有民眾抱怨當地夜間車流少，猶如荷包失血陷阱。警方強調，該路段筆直仍請駕駛注意速限

苗縣警局交通隊指出，去年測速照相桿違規件數前3名地點，依序為竹南鎮公義路1557號前1萬1031件、頭屋鄉台13線24.2公里處7390件及大湖鄉台3線127.3公里處4508件，這三處執法路段的交通事故件數，較前一年同期減少66%。

其中，竹南鎮公義路1557號前的測速照相桿「績效」最好，為國庫進帳約2千萬元，警方分析公義路因道路筆直，且位屬竹南科學園區，往來車流量大、易有車輛違規超速行駛。

頭屋鄉台13線及大湖鄉台3線的測桿，因位屬高、快速道路車輛下匝道後的聯外道路，易被忽略速限降低而違規。

縣議員葉忠倫說，公義路該路段是竹南及廣源科園區主要聯外道路，通勤車流不少，他曾接獲陳情質疑該測桿的精準度，且夜間車流少，一不小心荷包失血，希望提高速限從60增至70公里。

縣警局交通隊回應，公義路為易肇事路段，去年3月增設固定式測速桿希望駕駛遵守限速，「執法目的非開罰，而是維護用路安全」，若民眾陳情希望提高速限，將轉由道路主管機關通盤檢討。

交通事故 測速 速限

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