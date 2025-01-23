年貨大街食品有異物 桃市要求撤攤

各地年貨大街都湧現採買人潮，桃園市年貨大街昨傳出某攤位肉鬆夾藏指甲大的塑膠異物，桃市府鐵腕要求攤位退場，並送驗釐清食安問題；台中市天津路年貨大街日前也被爆賣過期糖果，台中市食安處開罰違法攤販，提醒消費者切勿購買標示不全產品。

桃園市經發局在桃園區南華街封街舉辦年貨大街，80個攤位賣到27日小年夜，不少在地商家來擺攤，業績多了3、4成。但日前爆出有消費者買到「天價」巧克力，抓4把糖果要價518元，經發局另也接獲消費者反映，某攤位買的肉鬆裡有1片指甲大的塑膠異物，獲報後要求該攤位停業退場。

桃園市議員黃家齊說，除了網友反映進口糖果賣貴，也有人認為布置簡單，年貨大街進步空間不少。市議員陳美梅肯定年貨大街帶動周邊買氣，但盼標價、食安標示更清楚，讓消費者安心。

桃市府經發局說明，進口糖果賣貴，主因為該攤位進貨時間較晚，成本較高，未刻意哄抬；另查出現塑膠製品的肉鬆為新北市工廠生產，已通報新北府衛生局，為了高規格處理食安，每天都會同衛生局到年貨大街稽查，也要求所有攤商加強自主管理，民眾若要退換貨，可洽現場服務台。

台中市天津路年貨大街同樣營業到27日，近日也有網友抱怨攤商販售過期糖果且價格昂貴，「老闆隨便抓幾顆哈哈球就說算250？」有些過期1年，還有的3天後就要到期，網站被1星評論洗版，形容是「全台最雷」年貨大街。

台中市食安處查處過期糖果，並依法開罰違法攤販。中市府法制局長李善植提醒消費者，購買年貨時，避免購買沒有中文標示或標示不全的產品，年貨商品的製造商、保存期限、保存方法、價格及退貨條件等應詢問清楚。如有爭議，第一時間可請各商圈人員協助處理。

法制局提醒，往年也有婚紗業者、美容業者及旅遊業者看好商機，在年貨大街設攤銷售，消費者與業者簽約，視為訪問交易方式行銷，有7天猶豫期，若逢春節年假，猶豫期的末日落在2月3日。