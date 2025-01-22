防工廠過年前趕工釀禍 桃市啟動逾140場春安檢查

年節將近，桃園市副市長蘇俊賓今率隊前往營建工地及化學工廠執行春安檢查。蘇俊賓表示，部分營建工地或工廠常因趕工施作忽略勞工安全，存有大量可燃、爆炸性物質的化學工廠更容易致災，全市將執行至少140家檢查作業，提醒業主及管理人員務必注意，降低災害發生機率。

蘇俊賓表示，春節前到過年這段期間工廠、倉儲及工程進行中的工地，無論趕工收尾、作業線調整或是留守人員規畫，風險樣態都和平常不同，這段期間勞動檢查處結合建管處、消防局等各單位執行勞動春安專案檢查計畫，從1月7日起至2月底止，至少將執行140家檢查作業。

蘇俊賓指出，勞動春安專案檢查執行重點，除針對公共危險物品是否有依規定列管造冊外，也將針對較高風險的樣態加強稽查，以工廠為例，先前常發現有電氣設備防爆開關接線不良、化學品輸送管線接頭未消除靜電、有機溶劑區作業人員未確實配戴呼吸防護具、開啟化學品鐵桶之工具未採用無火花工具、升降機出入口未標示以及化學品危害圖式未有中文標示等缺失，都列為檢查及宣導重點。

蘇俊賓建議，廠方加強過年停工期間廠內安全維護，包含危險作業區的管制進出、廠內物料貯存區的管理與定期巡查工作是否落實且分派專責人員負責、嚴格禁止廠區內外施放煙火等危險行為，確保廠區安全。