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苗檢查察農漁會選舉不法 春節受理檢舉不打烊

中央社／ 苗栗縣22日電

因應農漁會選舉將屆，苗栗地檢署成立「查察妨害選舉執行小組」今天會同縣警局、調查站、縣府政風處等單位共同揭牌聯合查賄，並強調「春節不打烊」，呼籲民眾踴躍檢舉。

苗栗地檢署今天辦理苗栗地區114年農漁會選舉查察會議，17日甫到任的檢察長林映姿於會前主持「查察妨害選舉執行小組」揭牌儀式，與苗栗縣警察局長王森瑒、法務部調查局苗栗縣調查站主任姜彥吏、苗栗縣政府政風處處長李炳輝、內政部移民署中區事務大隊苗栗專勤隊隊長陳文良、苗栗憲兵隊隊長洪名賢等人共同揭牌，台灣高等檢察署台中檢察分署檢察長林錦村與會督導，展現檢、警、調、廉、移等機關攜手聯合查賄決心。

林錦村在會中指示，各單位應通力掌握情資及事證，杜絕不法行為，特別注意賄選、暴力、假消息等介入選舉，針對選情激烈選區，滾動式調整查察策略，春節期間亦須嚴防候選人假借送禮行賄。

林錦村特別提醒，執法人員執行案件時，嚴守正當法律程序，例如避免疲勞訊問等行為，以確保查察作業合法、合規。

林映姿表示，各機關單位的用心、努力，應化為查賄成功的實際案件，讓社會大眾深刻體會到「不能賄選」的法治觀念。而春節將至，各單位務必遵循查察重點，並與檢察官保持密切聯繫，以迅速掌握資訊，打擊妨害選舉不法。

林映姿指出，檢舉農漁會選舉賄選獎金最高新台幣200萬元，過去曾有檢舉人獲頒高達50萬元獎勵，苗栗地檢署查賄檢舉專線0800-024099#4，春節期間不打烊，呼籲民眾踴躍檢舉賄選，共同維護農漁會選舉清廉與公正。

春節 賄選

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