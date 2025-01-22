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桃園大溪復興景點春節交管看這裡 分局長電台宣導交管

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
平鎮警方春節假期交通管制，29日（年初一）起3天執行台66匯入國1平鎮系統南下匝道封閉。圖／平鎮警方提供
平鎮警方春節假期交通管制，29日（年初一）起3天執行台66匯入國1平鎮系統南下匝道封閉。圖／平鎮警方提供

農曆春節連續假期將至，桃園市平鎮、大溪警分局配合春節假期交通管制，自29日（年初一）起執行國道匝道管制及大溪、復興景點規畫交通疏導，平鎮分局長徐坤隆今天表示，他趁春節前前往廣播電台，宣導春節交通管制措施及常見的詐騙手法，讓民眾了解春節交通疏導及防詐，安心過好年。

平鎮警方表示，春節配合國道交通疏導管制專案，台66線匯入國1平鎮系統交流道南下匝道入口，1月29日（初一）至31日（初三）每天5時至12時實施匝道封閉，請用路人使用替代道路規畫行程，台66往觀音方向，可接台61線西濱線南下或從台66線下中豐路交流道接南平路往台1線（延平路）南下，台66線往大溪方向，可接台3線南下行駛，避免塞車。

大溪警方表示，今年春節假期長，大溪、復興的著名寺廟、大溪老街、石門水庫及角板山景點多，成為許多民眾春節踏青必選遊程，警方規畫春節交通疏導，包括蓮座山觀音寺周邊道路管制1月29日（初一）至2月2日6時18時，行經大溪崁津橋前，上香民眾走外側，進觀音寺入口瑞安路2段48巷內採單向管制，瑞安路崁津橋東端前200公尺至勝利街口後方200公尺禁止停車。

大溪老城區1月25日至2月2日（初五）周邊道路管制，普濟路禁止左轉得勝路，和平老街行人徒步區（上午9至18時），警方在康莊路、和平街五岔路口交管，遊客請將車輛停放月眉、大溪橋頭停車場，再步行至老街。

大漢溪山豬湖生態親水園區暨月眉濕地落羽松季活動，1月25日至2月2日（初五）8至18時，月湖路實施單向管制，車輛依沿線指引牌行駛至月眉路246巷及信義路525巷口出口，且同時間15至18時，介壽路、員林路、新興街口及武嶺橋西端口處，視交通狀況機動實施圓環單向管制、封閉往三元一街方向等措施。

徐坤隆表示，春節期間參香、走春人多，平鎮區忠貞園區異域故事館、褒忠祠義民廟等周邊道路，龍平路與中正三路口及環南路與復旦路路口自1月27日（小年夜）至30日（年初二）每天實施彈性交通疏導管制措施，春節為防詐騙，警方與銀行共組防詐友善通報網，防範詐騙，安心過年。

平鎮分局長徐坤隆（左二）至電台宣導春節交通管制措施及防詐手法。圖／平鎮警方提供
平鎮分局長徐坤隆（左二）至電台宣導春節交通管制措施及防詐手法。圖／平鎮警方提供
大溪著名蓮座山觀音寺1月29日（初一）至2月2日6時18時春節交管。圖／大溪警方提供
大溪著名蓮座山觀音寺1月29日（初一）至2月2日6時18時春節交管。圖／大溪警方提供
大溪復興著名景點多，春節長假遊客踏青最佳去處，大溪警方執行春節交管措施。圖／大溪警方提供
大溪復興著名景點多，春節長假遊客踏青最佳去處，大溪警方執行春節交管措施。圖／大溪警方提供

大溪老街 春節交通 詐騙

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