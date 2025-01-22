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民調六都第二 桃園市長張善政謝市民支持：婦幼政策奏效

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
三立新聞今公布六都市長最新民調，桃園市長張善政以75.2%排第二。本報資料照片
三立新聞今公布六都市長最新民調，桃園市長張善政以75.2%排第二。本報資料照片

三立新聞今公布六都市長最新民調，高雄市長陳其邁以76.5%滿意度位居第一，桃園市長張善政則以75.2%排第二。張今受訪表示，謝謝所有鄉親肯定，民調顯示市民對婦幼政策的滿意度最高，市府會繼續在婦幼政策上努力。

該民調顯示，張善政在六都滿意度排名第二，是藍營執政縣市中滿意度最高，也有超過75％民眾對全台最年輕的城市桃園有感。

張善政今受訪表示，桃園市民對婦幼政策的滿意度最高，跟桃園市去年1月開始成立婦幼局有相當大的關係；婦幼局不是只成立一個形式而已，婦幼局成立後便端出很多實體政策；桃園是年輕的城市，很多年輕夫婦會關心婦女的生育及小孩的養育，市府也會繼續在婦幼政策上努力。

國民黨議員梁為超表示，張善政上任來，解決中壢新明市場過去30年面臨周邊攤商占據道路、貨架廢棄物堆滿分隔島的城市亂象；另外，困擾桃園假日花市30多年的水電問題，也在市府跨局處、跨中央單位的協調下解決，都讓民眾感受到桃園的正向改變。

文化大學新聞系教授莊伯仲指出，近期幾份針對藍綠下屆桃園市長人選的民調來看，不論什麼對戰組合，現任的張善政都大幅領先，理由應該是他主打「基北北桃」生活圈，不僅加速雙北年輕族群移入，市府團隊持續推動多項婦幼政策，可極大化婦幼政策的正面效益，此外，張善政低調務實的「理工男」風格，不亂噴政治口水，也有加分之效。

張善政 民調

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