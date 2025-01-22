影／「苗栗玩透透」出刊 春節連假預約住房率苗栗全台第一

苗栗縣政府上午舉辦2025「苗栗玩透透」出刊及「春遊全攻略」宣傳會，藝人王傳一受邀擔任這期「苗栗玩透透」旅遊專刊代言人，與縣長鍾東錦聯袂發表最新版的「苗栗玩透透」專刊；春節9天連假，目前苗栗縣預約的住房率全台第一，縣府歡迎大家春遊苗栗，感受苗栗的好山好水好人情。

2025苗栗玩透透旅遊專刊將於明天23日上午9點起開始發送，民眾可至台鐵竹南站、苗栗站及高鐵苗栗站等3處旅遊服務中心索取，每站限量200本，依指示在Fb苗栗玩透透粉絲專頁按讚及追蹤即可免費索取，每人限索取1本、送完為止。

文觀局長林彥甫表示，苗栗玩透透旅遊專刊發行至今已19年，深受旅遊愛好者青睞，這期專刊推出「果然好味」、「進擊的美味」、「運動好好玩」等專題，以多元化的角度帶領旅客玩苗栗。此外，還有「城鄉市鎮小旅行」走訪苗栗18鄉鎮市，推薦的不只是知名景點，還有最新的秘境和美食小吃，每個篇章的「好拍take」提供攝影愛好者按圖索驥，以影像留下旅遊時的美好畫面。

縣府指出，王傳一不僅演技曾獲金鐘獎肯定，近年更將演藝事業擴展至旅遊實境節目，走訪全台各地感受土地之美。這期苗栗玩透透專刊邀他擔任代言人，跟著苗栗觀光大使貓裏喵前進「銅鑼、公館、南庄」。

鍾東錦表示，苗栗有壯闊迷人的山嵐、有熱情的客家庄，也有一望無際的海岸線，苗栗海岸線全長50多公里，橫跨竹南、後龍、通霄到苑裡，蘊含豐富多元的自然景觀與人文資產，近年縣府更積極整合後龍好望角到通霄白沙屯間的觀光資源打造「白沙聖域、天空之丘」，完工後必定成為國際級觀光新亮點。

文觀局指出，苗栗在連續假期的住房率，向來在全台都名列前茅，今年9天春節連假的預約住房率至1月20日止已達58.81％，高居全台第一，苗栗有多樣化的旅遊模式，距離北部、中部都會區近，交通又便捷，春節連假正是採草莓、泡湯的熱季，都吸引大批遊客前來體驗愉快的假期。