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平鎮運動公園首周爆滿亂象多 市府議員會勘有解方

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
平鎮運動公園人潮爆滿，遊戲破損危險及交通混亂，市議員舒翠玲（中）與市府會勘改善。圖／市議員舒翠玲提供
平鎮運動公園人潮爆滿，遊戲破損危險及交通混亂，市議員舒翠玲（中）與市府會勘改善。圖／市議員舒翠玲提供

桃園市平鎮區平鎮運動公園啟用第一周人潮爆滿，衍生遊戲破損危險、交通混亂，市議員舒翠玲邀集市政府單位會勘，改善遊戲、廁所設施及交通亂象，市府工務局長汪在宙今天下午表示，盪鞦韆、草皮等遊戲設施損壞近1、2天內修復，更新改善廁所出水，並與交通局研議增設停車格及加速打通10公尺聯外道路，改善交通問題。

台66與國道1號橋下的平鎮運動公園本月13日啟用後第一周，湧入家長、兒童爆滿，家長檢舉人潮使用太多，擔心溜滑草皮破損、盪鞦韆柱裂縫影響安全，周邊道路壅塞、車輛違規停車混亂，居民出入，、民代、里長關切，舒翠玲邀集市府工務、交通局、平鎮分局及里長等人實地會勘，發現盪鞦韆破損部分拉封條停用、周邊路小須重新畫線禁停。

舒翠玲表示，平鎮運動公園遊戲新穎多樣，公園啟用第一周吸引大量家長帶孩子遊玩，估計假日一天湧入幾萬人，人潮太多使用過量或不當，造成溜滑梯草皮掀掉、盪鞦韆柱子的螺絲鬆掉和塑料外皮掉落，廁所防出水不足，讓家長擔心，加上停車空間有限，周邊違規停車交通混亂，即便這兩人天非假日還是很多人，經市府相關單位實地會勘後達成改善該運動公園設施及交通的結論。

包括針對盪鞦韆柱螺絲及包裹外飾塑料外皮損壞部分，溜滑梯草皮拿掉，先用封條圍起停用和改善，廁所感應器出水不足問題全部更新為按壓式出水，13歲兒童的挑戰遊庫區防護網被小朋友誤為彈跳床使用損壞，加強園區巡邏宣導禁止遊玩。

為改善公園周邊道路狹小交通混亂，影響高幼路居民出入不便，舒翠玲說，市府工務及交通局和警方決定，周邊道路畫紅線、增設停車格，研議春節期間在乙未公園增設接駁車輸運，民眾可車停乙未公園和文化公園停車場，及盡快打通園區至平鎮聯外10公尺道路，解決運動公園交通亂象。

平鎮運動公園人潮爆滿，遊戲破損危險及交通混亂，市議員舒翠玲（中）與市府警方會勘改善。圖／市議員舒翠玲提供
平鎮運動公園人潮爆滿，遊戲破損危險及交通混亂，市議員舒翠玲（中）與市府警方會勘改善。圖／市議員舒翠玲提供
平鎮運動公園人潮爆滿，遊戲破損危險及交通混亂，市議員舒翠玲（中）與市府會勘改善。圖／市議員舒翠玲提供
平鎮運動公園人潮爆滿，遊戲破損危險及交通混亂，市議員舒翠玲（中）與市府會勘改善。圖／市議員舒翠玲提供

廁所 舒翠玲 運動

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