快訊

再創生肖年封關點位史上最高！金龍年漲30% 台股上漲225點、收23,525點

曾說「生活給我一拳」…江坤俊突宣布最後門診日 未來新動向曝光

嚇死人！日本岐阜多處突現「動物頭顱斷肢」 居民心驚：不敢深夜外出了

聽新聞
0:00 / 0:00

桃議黨團總召交接 藍營大老：任期過半兌現承諾趁今年

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市議會3黨團新任總召，由右至左分別為國民黨團總召林政賢、無黨聯盟總召段樹文與民進黨團總召李宗豪。記者陳俊智／攝影
桃園市議會3黨團新任總召，由右至左分別為國民黨團總召林政賢、無黨聯盟總召段樹文與民進黨團總召李宗豪。記者陳俊智／攝影

桃園市議會國民黨團與無黨聯盟今新卸任總召交接，國民黨由議員林政賢出任，無黨由段樹文接下印信，典禮冠蓋雲集，民進黨新總召李宗豪也到場觀禮，3人都盼理性溝通、認真問政能提升市府效率，為民眾打造宜居城市。

國民黨團總召交接由桃園市黨部主委黃敏恭監交，印信由前總召徐玉樹交接給林政賢，副總召由議員舒翠玲、陳美梅與吳嘉和擔任，執行長為議員徐其萬，副執行長為議員錢龍與王仙蓮。

黃敏恭致詞表示，桃園議會與其他縣市議會不同，各黨團良性競合，促成府會關係和諧，進一步造就市府盡管資源不足，仍能帶動桃園迅速展；他也提到2026地方選舉，提醒市長與議員任期已經過半，後年多半要衝刺選舉，承諾選民的事應盡量今年兌現，期勉「今天的努力，明年可見豐厚成果」。

無黨聯盟總召由桃園市議長邱奕勝監交，印信由前總召李家興交接給段樹文，李轉任副總召，黨團另設發言人為議員謝美英；無黨聯盟雖在議會席次不多，但謝美英強調「我們是關鍵少數，不分黨派顏色，只要對市政有好處，都能合作」。

邱奕勝表示，桃園的進步，各黨團議員與市府各單位功不可沒，即使在議事堂有不同的意見，但在3名總召的協調之下，議事都能非常順利。桃園人口逐年成長，代表民眾肯定桃園的進步與發展，雖然預算年年增加，但相信未來會開花結果。

桃園市長張善政率市府一級主管觀禮，他感謝議長邱奕勝維持議會和諧，促成府會關係良好，也謝謝黨團總召協助，讓市府團隊更熟悉議會運作，溝通協調漸入佳境。他表示，桃園市一個快速成長的城市，成長需養分，期待新任總召繼續支持市府。

林政賢表示，桃園有許多重大建設如火如荼進行，黨團有很好的傳統，非常團結，也支持市長施政，未來會與其他黨團攜手努力，共創美好環境。

段樹文表示，監督市政是議員責任，無黨聯盟絕對不會涉入意識形態，希望各黨團都能秉持理性問政，監督市府，共同創造市民更美好的生活。

桃園市議會國民黨團總召林政賢（右）接受市長張善政祝賀。記者陳俊智／攝影
桃園市議會國民黨團總召林政賢（右）接受市長張善政祝賀。記者陳俊智／攝影
桃園市議會國民黨團由桃園市黨部主委黃敏恭（中）監交，印信由前總召徐玉樹（左）交給林政賢。記者陳俊智／攝影
桃園市議會國民黨團由桃園市黨部主委黃敏恭（中）監交，印信由前總召徐玉樹（左）交給林政賢。記者陳俊智／攝影
桃園市議會無黨聯盟新任總召段樹文（右）接受市長張善政祝賀。記者陳俊智／攝影
桃園市議會無黨聯盟新任總召段樹文（右）接受市長張善政祝賀。記者陳俊智／攝影
國民黨桃園市黨部主委黃敏恭（左）提醒市長與議員們「任期已過半」，兌現選舉承諾趁今年，明年才會看到豐厚成果。記者陳俊智／攝影
國民黨桃園市黨部主委黃敏恭（左）提醒市長與議員們「任期已過半」，兌現選舉承諾趁今年，明年才會看到豐厚成果。記者陳俊智／攝影

國民黨 議員

延伸閱讀

桃園新版國土計畫審議通過 估春節前送中央審查

年貨大街買到肉鬆摻指甲大塑膠異物 桃園市府立即嚴管撤攤

國債高築「每人背25.2萬」 白指刪預算非常客氣：綠色敗家子不知節制

31歲李宗豪接桃市議會綠黨團總召 張善政率一級主管祝賀

相關新聞

影／「苗栗玩透透」出刊 春節連假預約住房率苗栗全台第一

苗栗縣政府上午舉辦2025「苗栗玩透透」出刊及「春遊全攻略」宣傳會，藝人王傳一受邀擔任這期「苗栗玩透透」旅遊專刊代言人，...

平鎮運動公園首周爆滿亂象多 市府議員會勘有解方

桃園市平鎮區平鎮運動公園啟用第一周人潮爆滿，衍生遊戲破損危險、交通混亂，市議員舒翠玲邀集市政府單位會勘，改善遊戲、廁所設...

桃議黨團總召交接 藍營大老：任期過半兌現承諾趁今年

桃園市議會國民黨團與無黨聯盟今新卸任總召交接，國民黨由議員林政賢出任，無黨由段樹文接下印信，典禮冠蓋雲集，民進黨新總召李...

春節連假 桃園9大服務不打烊…除夕一早還有垃圾收運

迎接2025年春節，桃園市政府今早宣布「春節服務不打烊措施」。市長張善政表示，市府推出9大不打烊服務，如各區除夕上午9時...

寶山水庫集水區逾40年未徵收 縣府呼籲中央應重啟辦理

新竹縣寶山水庫相較寶二水庫辦理的徵收範圍小，且受限於該區被劃設為自來水水質水量保護區，導致土地所有權人無法有效利用，被徵...

苑裡清潔隊員出缺將甄選進用3人 即日起開放通信報名

號外！苗栗縣苑裡鎮公所清潔隊員出缺，公所將舉行清潔隊員甄選進用3人，即日起開放通信報名；公所也公告農曆春節大年初一至初三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。