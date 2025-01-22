桃議黨團總召交接 藍營大老：任期過半兌現承諾趁今年

桃園市議會國民黨團與無黨聯盟今新卸任總召交接，國民黨由議員林政賢出任，無黨由段樹文接下印信，典禮冠蓋雲集，民進黨新總召李宗豪也到場觀禮，3人都盼理性溝通、認真問政能提升市府效率，為民眾打造宜居城市。

國民黨團總召交接由桃園市黨部主委黃敏恭監交，印信由前總召徐玉樹交接給林政賢，副總召由議員舒翠玲、陳美梅與吳嘉和擔任，執行長為議員徐其萬，副執行長為議員錢龍與王仙蓮。

黃敏恭致詞表示，桃園議會與其他縣市議會不同，各黨團良性競合，促成府會關係和諧，進一步造就市府盡管資源不足，仍能帶動桃園迅速展；他也提到2026地方選舉，提醒市長與議員任期已經過半，後年多半要衝刺選舉，承諾選民的事應盡量今年兌現，期勉「今天的努力，明年可見豐厚成果」。

無黨聯盟總召由桃園市議長邱奕勝監交，印信由前總召李家興交接給段樹文，李轉任副總召，黨團另設發言人為議員謝美英；無黨聯盟雖在議會席次不多，但謝美英強調「我們是關鍵少數，不分黨派顏色，只要對市政有好處，都能合作」。

邱奕勝表示，桃園的進步，各黨團議員與市府各單位功不可沒，即使在議事堂有不同的意見，但在3名總召的協調之下，議事都能非常順利。桃園人口逐年成長，代表民眾肯定桃園的進步與發展，雖然預算年年增加，但相信未來會開花結果。

桃園市長張善政率市府一級主管觀禮，他感謝議長邱奕勝維持議會和諧，促成府會關係良好，也謝謝黨團總召協助，讓市府團隊更熟悉議會運作，溝通協調漸入佳境。他表示，桃園市一個快速成長的城市，成長需養分，期待新任總召繼續支持市府。

林政賢表示，桃園有許多重大建設如火如荼進行，黨團有很好的傳統，非常團結，也支持市長施政，未來會與其他黨團攜手努力，共創美好環境。