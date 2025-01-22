春節連假 桃園9大服務不打烊…除夕一早還有垃圾收運

迎接2025年春節，桃園市政府今早宣布「春節服務不打烊措施」。市長張善政表示，市府推出9大不打烊服務，如各區除夕上午9時仍有垃圾收運服務，各國民運動中心除了除夕和初一休館外，初二至初五也持續營業至下午4時，盼讓市民在年節期間安心過好年。

市府表示，桃園市各區（復興區除外）1月25日及27日（小年夜）垃圾照常收運，1月26日加班收運；1月28日（除夕）及2月1日（初四）上午9時起收運一趟，夜間停收；1月29日至31日（初一至初三）暫停收運，2月2日（初五）定點收垃圾；復興區1月25日照常收運，1月27日(小年夜)及31日（初三）上午8時起收運一趟，1月28（除夕）依周六路線收運，其餘時間暫停收運。

文化場館部分，孔廟、桃園忠烈祠暨神社文化園區僅1月28日（除夕）休園，大溪木藝生態博物館、壢小故事森林及延平路食農故事館僅1月28日至29日（除夕至初一）休館，其餘時間皆開放；各眷村文化園區、中原文創園區、兒童美術館、橫山書法藝術館及多個客家文化館舍多於1月25日至27日、1月31日（初三）照常營運。

觀光部分，台灣好行大溪快線、小烏來線、石門水庫線與東眼山線1月28日至29日（除夕至初一）停駛，1月30日至2月2日（初二至初五）行駛假日班次；本市風景區管理處所轄景點，除1月28日（除夕）休園、羅浮溫泉1月27日至1月29日（小年夜至初一）休息外，其餘年節期間照常服務。

運動部分，市立田徑場春節期間照常開放，各國民運動中心、楊梅跆拳道暨運動場館1月28日至29日（除夕至初一）休館，1月30日至2月2日（初二至初五）調整營業時間至下午4時，其餘時間照常營業；桃園市立中壢網球場、中路運動公園網球場1月31日（初三）起、市立游泳池2月1日（初四）起營業。

交通運輸部分，桃園機場捷運正常運行並加開班次；計程車1月24日至2月2日單趟加收50元，機場排班計程車單趟加收100元；年節期間路邊停車格、採取路邊開單方式之路外停車場暫停收費，交通號誌維修、路燈故障、路平通報、微笑單車提供24小時客服專線；桃園、中壢拖吊保管場每日9時至17時提供領車。

動保部分，竹圍漁港及永安漁港漁貨直銷中心春節期間開放採買。野生動物收養及動物急難救助，可撥打1999市民專線或1959動保專線，捕蜂捉蛇服務可撥打1999或119緊急救護專線。此外，動物保護教育園區提供指定動物認養、領回寵物、捐贈物資及動物屍體火化服務不打烊。

醫療部分，年節期間急救責任醫院急診24小時；1月29日至31日（初一至初三）長庚、桃園醫院、敏盛、聖保祿等多家醫院也將開設「呼吸道傳染病特別門診」。

社福關懷部分，年節期間如需社工關懷案件，請撥打1999市民專線；同時，市內13區設有供應站之派出所放置緊急物資，供有需求民眾領取；1月28日至2月2日（除夕至初五）每日亦提供獨居老人及身心障礙朋友替代餐食服務，遊民外展服務中心自1月27日（小年夜）起提供泡麵、八寶粥等即食品；本市各親子館1月27日至31日(小年夜至初三）休館，其餘時間開放。

市集部分，南崁市場、興國市場、桃園夜市、中壢夜市全年無休，興仁花園夜市只休除夕，大園市場、南門市場、中和南路攤集區只休初一，其餘各區多個市場亦有開放。